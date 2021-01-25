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防堵變種病毒 拜登將對南非、英國、巴西等30國發旅行禁令

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/25 10:55
圖為美國總統拜登。（美聯社）

圖為美國總統拜登。（美聯社）

（台灣英文新聞／國際組　綜合報導）美國總統拜登為遏制2019冠狀病毒疾病新變異病毒擴散，將禁止14天內到訪過南非的非美國公民入境，也將恢復針對巴西、英國、愛爾蘭和歐洲26國的外籍旅客的入境禁令

路透社報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）首席副主任舒查特（Anne Schuchat）24日受訪時指出，由於目前2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變異病毒已從南非開始向外擴散，因此將南非加入限制名單中，30日起生效。

舒查特補充表示，CDC採取這套措施「是為了保障美國人民，並減少這些變異病毒擴散及惡化目前疫情的風險」。

拜登25日也將將重新實施對英國、愛爾蘭、巴西、歐洲申根地區26國的旅遊禁令，禁止過去14天到過上述這些國家的非美國公民入境。

前總統川普卸任前，於本月18日指示解除針對巴西和歐洲各國的入境限制，原訂26日生效，引發外界批評；不過拜登甫上任旋即發布公告說將撤銷川普這項決定。

另一方面，CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky ）25日將簽署命令，要求所有飛機、渡輪、火車、地鐵、公車、計程車和共乘交通工具上所有2歲以上乘客在搭乘時都必須配戴口罩，只有在用餐或喝水時才能暫時摘下口罩。官員說，新的要求預計未來幾天內上路。

至於即將於26日生效的CDC新規，則要求所有2歲以上的國際航空旅客出具出發日前3個工作天內的病毒採檢陰性證明，或已從COVID-19康復的證明，方能入境美國。

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