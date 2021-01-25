北台灣桃園醫院2確診者源頭待查•「1922 」被打爆　鄭文燦：即日起停止寒假輔導•社團營隊

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）衛生福利部桃園醫院武漢肺炎群聚案擴大，原本低風險的綠區病房出現源頭待查的2個病例，為防範社區傳播，指揮中心24日晚間宣布，即刻擴大部桃相關的隔離對象，包含整棟醫療大樓出院者、陪病者及其同住家人，估計約5000人。

桃園市長鄭文燦今天(25日) 宣布，學校寒輔、志工服務、社團、營隊以及學校空間外借等，即日起停止，讓學生在家中及線上學習。

鄭文燦出席桃園市政府防疫專案會議表示，因應桃園醫院武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚案擴大，中央流行疫情指揮中心採取高強度防疫對策，中央地方須同心防疫才有可能讓風險降低，市府團隊要整體投入，在這段非常時間，每天都要舉行防疫會議。

他說，指揮中心針對6日至19日部桃感染事件，包括出院病患以及同住者、陪病以及同住者，進行擴大居家隔離、擴大採檢範圍，以及擴大自主健康管理，若已完成14天居家隔離者，將安排採檢，並持續進行7天自主健康管理；未完成14天居家隔離者，將持續完成居家隔離後再安排採檢。

鄭文燦指出，由於指揮中心預估人數超過5000人，市府將協助發送居家隔離通知書、居家檢疫關懷包，關懷服務中心也會擴大量能，民眾的就醫需求也要能得到滿足，衛生局若人力不足，請民政局、社會局支援，衛生局可依人力使用需求提出要求。

鄭文燦表示，針對宣布的檢疫民眾緊急醫療線上諮詢平台，除線上諮詢及視訊醫療外，若有就醫需求須由衛生局轉介，因此要請消防局跟交通局協助，若疑似症狀風險較高，要用救護車，若一般就醫則用防疫車隊，線上醫療平台跟擴大隔離方案兩大方案各局處都要支援。

鄭文燦說，為防範社區感染風險讓市民安心，桃園市也採取一系列管制措施減少群聚風險，為了維持社交距離，2月底前大型集會或局處活動一律停止或延期。

鄭文燦指出，為減少群聚風險，同時讓家長、老師放心，今天（25日) 起課輔、志工服務、社團、營隊還有學校空間外借停止，由於今天是寒輔第一天，請學校宣導，讓學生可以在家中及線上學習。

鄭文燦指示，環保局針對商圈、車站等公眾出入空間執行分區消毒計畫，進行公共區域大範圍消毒，降低環境污染的可能性。

中央社引述桃園市長鄭文燦24日晚表示，市府團隊已針對居家隔離連夜作業，會與中央合作同心抗疫。鄭文燦也說，依指揮中心指示這次居家隔離者可與家屬同住，民眾不必擔心檢疫旅館數量，也呼籲同住家屬要注意居家清潔消毒工作，有任何問題都可以撥打1922或是衛生局關懷專線。

另外，隨擴大部桃相關隔離對象的消息傳出，衛福部便利民眾疫情通報及傳染病諮詢24小時免付費「1922 」專線晚間遭打爆，更緊急調派60人接聽。

桃園市政府衛生局表示，「1922」是衛福部疾病管制署防疫專線；民眾也可撥打衛生局防疫專線0800-033355、（03）336-3270，或1999市民諮詢服務熱線洽詢。

衛生局說，目前各科室已提供人力支援協助相關作業，近50名人力除接聽民眾諮詢專線，還肩負個案疫調，以及每2天打電話關懷居家隔離者健康狀況工作。雖然24日是假日，但大約仍有近20名防疫人員值班並負責接聽電話為民眾解惑。

桃園市政府民政局24日表示，居家隔離人數從來沒這麼多，市府會全員動起來作好準備。

中央流行疫情指揮中心24日下午在記者會公布國內新增2例與部桃有關的本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病，俗稱武漢肺炎/新冠肺炎）和3例境外移入。部桃1月12日爆發群聚事件至今，醫護、病人及家屬共15例確診，其中包括4個家庭。

晚間指揮中心再度召開記者會，陳時中宣布，即刻擴大回溯醫院相關接觸者居家隔離措施，回溯1月6日至19日，整棟醫療大樓出院病患和其同住者、陪病者及其同住者，及新增個案案889就醫的相關接觸者，即日起全數列入居家隔離14天，且期滿安排採檢。

先前部桃醫療大樓依風險等級分為紅黃綠區，但24日確診的病人，是位於相對低風險的綠區12A病房，且目前感染源尚待釐清，足跡待查，指揮中心下午先將12A轉列高風險的紅區，到了晚間，擴大為全棟醫療大樓都是紅區。

為何加嚴防疫措施，陳時中表示，目前將醫療大樓視為風險區，目前院內控管足夠，但出院的部分需要加強處理。下午先就風險比較高的緊急處理，且再度開會，確認相關量能，認為社區的警訊已經出現，應該做更完整的防火牆。

陳時中說，匡列的範圍很大，影響很大，但非常時期，尤其陪病者要匡列比較困難，全部加起來可能會有5000人之多，希望能對社區風險減到最低。

至於探病者，陳時中說，要匡陪病者已有一定難度，但探病者若有必要也會匡列。

上述醫院相關接觸者即刻起不能外出，等候通知，24日晚6時起衛福部專人及警政、民政單位等會協助聯繫。

延伸閱讀【最新】台灣指揮中心1/24起擴大「部桃專案」 提供遠距緊急醫療24小時諮詢服務

【全面警戒】北台灣桃園醫院全列「紅區」 台北市政府：收到隔離名單後即時作業

北台灣桃園醫院2確診者源頭待查•「1922 」被打爆 鄭文燦：即日起停止寒假輔導•社團營隊