【全面警戒】北台灣桃園醫院全列「紅區」 台北市政府：收到隔離名單後即時作業

圖/台北市政府

陽明大學醫學系部定助理教授蘇一峰

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）衛福部桃園醫院武漢肺炎群聚案擴大，指揮中心24日晚宣布約5000人須居家隔離。台北市衛生局24日表示，尚未收到須隔離者名單，若當中有台北市民，收到後會即時作業，寄發隔離通知書。

桃園醫院武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19/新冠肺炎 ）群聚案擴大，原本低風險的綠區病房出現源頭待查的2個本土病例，為防範社區傳播，中央流行疫情指揮中心24日晚間宣布，即刻擴大桃醫相關的隔離對象，包含整棟醫療大樓出院者、陪病者及其同住家人，估計約5000人。

中央社24日引述台北市衛生局疾病管制科科長余燦華表示，目前還沒收到台北市須居家隔離者的名單，25日早收到後會立即寄發隔離通知書，若居家隔離民眾有任何生活上的需求，可透過關懷中心尋求協助。

余燦華提醒民眾配合防疫政策，隔離期間如有發燒及乾咳、呼吸急促、喉嚨痛等呼吸道症狀、不明原因腹瀉、嗅味覺異常等症狀，請務必撥打衛生局防疫專線，由專人協助安排以救護車至指定醫院就醫，切勿自行就醫；若違反隔離措施，可裁罰新台幣20萬元以上100萬元以下罰鍰。

衛生局表示，台北市居家隔離及居家檢疫者關懷服務中心提供每日電話關懷、送餐服務、就醫安排、通訊診療、防疫計程車、提供相關衛教、垃圾清運等各項基本生活支持，若因防疫壓力焦慮不安，可撥打心理衛生諮詢專線(如上圖) 。

此外台北市副市長黃珊珊今天(1/25)在臉書po文指出，過去這一個星期過得驚心動魄，從今天開始應該會進入另外一個警戒期，部桃醫院全部列為紅區且所有人需居家隔離，

「當然包括之前轉院到台北的病患與家屬，對我們也是一大挑戰，只要有台北的居家隔離對象，我們都會依法匡列並追蹤管理，希望他們都平安無事，天佑台灣!!」

1月20黃珊珊曾在臉書po文則指出，考量近日疫情的變化，2021台北年貨大街活動取消，而台北燈節則是延期舉辦。

黃珊珊說，希望接下來大家都可以做好自我管控，而政府最重要的是安定人心，現在已經比去年好太多，因為不缺口罩了，只要大家做好自身防護，就是保護自己與家人的安全，更是保護這個國家!

千萬別忘了勤洗手、戴口罩、保持社交距離三項基本原則！

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