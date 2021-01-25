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【全面警戒】北台灣桃園醫院全列「紅區」 台北市政府：收到隔離名單後即時作業

考量近日疫情的變化，2021台北年貨大街活動已經取消，而台北燈節則是延期舉辦。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/25 10:06
圖/黃珊珊臉書 (1/20檔案照片) 

圖/黃珊珊臉書 (1/20檔案照片) 

【全面警戒】北台灣桃園醫院全列「紅區」 台北市政府：收到隔離名單後即時作業

圖/台北市政府

【全面警戒】北台灣桃園醫院全列「紅區」 台北市政府：收到隔離名單後即時作業陽明大學醫學系部定助理教授蘇一峰

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）衛福部桃園醫院武漢肺炎群聚案擴大，指揮中心24日晚宣布約5000人須居家隔離。台北市衛生局24日表示，尚未收到須隔離者名單，若當中有台北市民，收到後會即時作業，寄發隔離通知書。

桃園醫院武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19/新冠肺炎 ）群聚案擴大，原本低風險的綠區病房出現源頭待查的2個本土病例，為防範社區傳播，中央流行疫情指揮中心24日晚間宣布，即刻擴大桃醫相關的隔離對象，包含整棟醫療大樓出院者、陪病者及其同住家人，估計約5000人。

中央社24日引述台北市衛生局疾病管制科科長余燦華表示，目前還沒收到台北市須居家隔離者的名單，25日早收到後會立即寄發隔離通知書，若居家隔離民眾有任何生活上的需求，可透過關懷中心尋求協助。

余燦華提醒民眾配合防疫政策，隔離期間如有發燒及乾咳、呼吸急促、喉嚨痛等呼吸道症狀、不明原因腹瀉、嗅味覺異常等症狀，請務必撥打衛生局防疫專線，由專人協助安排以救護車至指定醫院就醫，切勿自行就醫；若違反隔離措施，可裁罰新台幣20萬元以上100萬元以下罰鍰。

衛生局表示，台北市居家隔離及居家檢疫者關懷服務中心提供每日電話關懷、送餐服務、就醫安排、通訊診療、防疫計程車、提供相關衛教、垃圾清運等各項基本生活支持，若因防疫壓力焦慮不安，可撥打心理衛生諮詢專線(如上圖) 。

此外台北市副市長黃珊珊今天(1/25)在臉書po文指出，過去這一個星期過得驚心動魄，從今天開始應該會進入另外一個警戒期部桃醫院全部列為紅區且所有人需居家隔離，

「當然包括之前轉院到台北的病患與家屬，對我們也是一大挑戰，只要有台北的居家隔離對象，我們都會依法匡列並追蹤管理，希望他們都平安無事，天佑台灣!!」

1月20黃珊珊曾在臉書po文則指出考量近日疫情的變化，2021台北年貨大街活動取消，而台北燈節則是延期舉辦。

黃珊珊說，希望接下來大家都可以做好自我管控，而政府最重要的是安定人心，現在已經比去年好太多，因為不缺口罩了，只要大家做好自身防護，就是保護自己與家人的安全，更是保護這個國家!

千萬別忘了勤洗手、戴口罩、保持社交距離三項基本原則！

延伸閱讀【最新】台灣指揮中心1/24起擴大「部桃專案」 提供遠距緊急醫療24小時諮詢服務

【全面警戒】北台灣桃園醫院全列「紅區」 台北市政府：收到隔離名單後即時作業

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