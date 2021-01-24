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【最新】台灣指揮中心1/24起擴大「部桃專案」 提供遠距緊急醫療24小時諮詢服務

針對110年(2021年) 1/6至1/19間，部立桃園醫院(簡稱: 部桃) 出院病人後續就醫需求，衛生福利部與急診醫學會共同合作，自即日起提供遠距緊急醫療諮詢平台!

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/24 21:56
【最新】台灣指揮中心1/24起擴大「部桃專案」 提供遠距緊急醫療24小時諮詢服務

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 衛福部官方臉書24日晚間發布最新消息指出: 「即日起擴大部桃專案，提供遠距緊急醫療24小時諮詢!」

【最新】台灣指揮中心1/24起擴大「部桃專案」 提供遠距緊急醫療24小時諮詢服務圖/衛福部

【最新】台灣指揮中心1/24起擴大「部桃專案」 提供遠距緊急醫療24小時諮詢服務針對110年(2021年) 1/6 至1/19間，部立桃園醫院(以下簡稱: 部桃) 出院病人後續的就醫需求，衛生福利部與急診醫學會共同合作，自即日起提供遠距緊急醫療諮詢平台，讓居家隔離、居家檢疫及自主健康管理期間之民眾，有看病需求時，可先經線上急診醫師諮詢，評估診斷後可直接開立處方，如確有就醫需求時，再由桃園市衛生局安排至指定院所就醫，確保病人權益並落實防疫措施。

針對部桃專案期間之出院病人，及其陪病人員與出院後的同住家人，即日起提供民眾線上醫療諮詢平台服務:

●如有身體不適或就醫需求時，可以先經急診專科醫師透過線上緊急醫療諮詢評估，給予及時處置建議;

●如有就醫需求時，則會通知當地衛生局與指定就醫院所預作準備，使病人與醫護人員均可在符合感控的要求下安心就診。

●該緊急醫療24小時線上平台係由衛福部與急診醫學會共同合作，目前由林口長庚醫院、中國醫藥大學附設醫院、台南奇美醫院、高雄長庚醫院之急診專科醫師於線上值班，諮詢過程完全免費，民眾只須下載 app（掃描 QR code 如圖），上網註冊帳號，經驗證後即可使用。

醫療機構注意事項

部桃專案緊急醫療就醫諮詢　相關重點如下:

●應注意詢問病人之接觸史，提供適切之醫療服務，不得無故拒診。

●對於協助收治或診治部桃專案之醫療機構，衛福部將給予診察、處置加成獎勵措施。感謝全國醫護人員堅守崗位齊心防疫的努力，讓我們持續為防疫加油！

#謝謝臺灣醫護人員 #謝謝所有第一線人員 #臺灣加油

【最新】台灣指揮中心1/24起擴大「部桃專案」 提供遠距緊急醫療24小時諮詢服務

衛福部官方臉書po文 超連結
衛福部
部桃專案
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