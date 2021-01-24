桃園醫院群聚感染持續擴大　台灣指揮中心宣布擴大防疫，5,000人列居家隔離

（台灣英文新聞／社會組 台北報導）桃園醫院新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）群聚感染案例持續增加，今（24）日又新增兩例後已來到15例，中央流行指揮中心在傍晚發出新聞稿，宣布將擴大回溯醫院相關接觸者要求進行居家隔離，影響人數可能達5,000人。

指揮中心今日傍晚宣布，針對1月6日至19日衛生福利部桃園醫院感染事件，即刻起擴大回溯醫院相關接觸者，凡是符合以下三項條件之一者，即日起全數列入居家隔離14天；指揮中心估計，相關對象可能將近5,000人。

（一）出院病患及其同住者

（二）陪病者及其同住者

（三）案889就醫時之相關接觸者

根據指揮中心，若已完成14天居家隔離者，將安排採檢，並持續進行七天自主健康管理，而未完成14天居家隔離者，將持續完成居家隔離後，再安排採檢。

指揮中心提醒，有關上述醫院相關接觸者即刻起請勿外出，等候通知，自今晚6時起，衛福部專人將協同警政、民政等單位協助聯繫接觸者，民眾也可直接撥打1922，提供資料，以利安排。

桃園醫院自1月8日起出現院內群聚感染，先是一名治療武漢肺炎的醫師受到病患感染後，隨後接連出現醫院醫生、護理師、醫護人員家屬，以及病人看護等群聚感染，目前已達15例，且由於病毒傳入社區，各界也相當憂慮。

而今日確診的兩例新增病例，一人在1月11日自桃園醫院出院的病患（案889），另一人為案889之同住家人（案890）；由於案889住院時是住12A 病房，該處原列桃園醫院相對低風險的「綠區」，因此當初並未做採檢，指揮中心現仍需進行疫調釐清感染原因。

根據指揮中心，為使醫療院所提高警覺，另於健保雲端提示增列自1月6日起曾至部桃門急診就醫病人及工作人員，列入自主健康管理對象。