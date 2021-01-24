Alexa
  1. 首頁
  2. 社會

桃園醫院群聚感染持續擴大　台灣指揮中心宣布擴大防疫，5,000人列居家隔離

凡是1月6日至19日到過桃園醫院的出院病患、同住者、陪病者皆要隔離

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/24 20:13
衛福部桃園醫院武漢肺炎群聚案持續擴大

衛福部桃園醫院武漢肺炎群聚案持續擴大 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／社會組　台北報導）桃園醫院新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）群聚感染案例持續增加，今（24）日又新增兩例後已來到15例，中央流行指揮中心在傍晚發出新聞稿，宣布將擴大回溯醫院相關接觸者要求進行居家隔離，影響人數可能達5,000人。

指揮中心今日傍晚宣布，針對1月6日至19日衛生福利部桃園醫院感染事件，即刻起擴大回溯醫院相關接觸者，凡是符合以下三項條件之一者，即日起全數列入居家隔離14天；指揮中心估計，相關對象可能將近5,000人。

（一）出院病患及其同住者

（二）陪病者及其同住者

（三）案889就醫時之相關接觸者

根據指揮中心，若已完成14天居家隔離者，將安排採檢，並持續進行七天自主健康管理，而未完成14天居家隔離者，將持續完成居家隔離後，再安排採檢。

指揮中心提醒，有關上述醫院相關接觸者即刻起請勿外出，等候通知，自今晚6時起，衛福部專人將協同警政、民政等單位協助聯繫接觸者，民眾也可直接撥打1922，提供資料，以利安排。

桃園醫院自1月8日起出現院內群聚感染，先是一名治療武漢肺炎的醫師受到病患感染後，隨後接連出現醫院醫生、護理師、醫護人員家屬，以及病人看護等群聚感染，目前已達15例，且由於病毒傳入社區，各界也相當憂慮。

而今日確診的兩例新增病例，一人在1月11日自桃園醫院出院的病患（案889），另一人為案889之同住家人（案890）；由於案889住院時是住12A 病房，該處原列桃園醫院相對低風險的「綠區」，因此當初並未做採檢，指揮中心現仍需進行疫調釐清感染原因。

根據指揮中心，為使醫療院所提高警覺，另於健保雲端提示增列自1月6日起曾至部桃門急診就醫病人及工作人員，列入自主健康管理對象。

中央流行疫情指揮中心
陳時中
部桃
桃園醫院
新型冠狀病毒
COVID-19
武漢肺炎
桃園

相關新聞

【最新】台灣1/23新增一COVID19本土病例•為案881家人　桃園醫院群聚相關隔離人數967創紀錄
【最新】台灣1/23新增一COVID19本土病例•為案881家人　桃園醫院群聚相關隔離人數967創紀錄
2021/01/23 17:55
【武漢肺炎】前台北市衛生局長邱淑媞:「台灣指揮中心嚴重欠缺邏輯」?! 桃園市長鄭文燦: 防疫要同心、最不缺口水
【武漢肺炎】前台北市衛生局長邱淑媞:「台灣指揮中心嚴重欠缺邏輯」?! 桃園市長鄭文燦: 防疫要同心、最不缺口水
2021/01/23 15:47
〈時評〉支持醫護人員 台灣政府應成立「醫療機器人國家隊」
〈時評〉支持醫護人員 台灣政府應成立「醫療機器人國家隊」
2021/01/22 18:58
川普麾下好委屈 美國首席防疫官佛奇：終於得到解放了
川普麾下好委屈 美國首席防疫官佛奇：終於得到解放了
2021/01/22 16:08
【更新】丹麥籍技師確診武漢肺炎•台灣塑化大廠17人隔離　指揮中心: 應屬境外移入
【更新】丹麥籍技師確診武漢肺炎•台灣塑化大廠17人隔離　指揮中心: 應屬境外移入
2021/01/22 16:00

更新時間 : 2021-01-24 20:19 GMT+08:00

最受歡迎

寒舍董事蔡伯府 與父蔡辰洋逝世相隔五年 22日晚台北驟逝享年48
寒舍董事蔡伯府 與父蔡辰洋逝世相隔五年 22日晚台北驟逝享年48
【中國武漢肺炎】全球最新確診與死亡人數統計　
【中國武漢肺炎】全球最新確診與死亡人數統計　
【更新】丹麥籍技師確診武漢肺炎•台灣塑化大廠17人隔離　指揮中心: 應屬境外移入
【更新】丹麥籍技師確診武漢肺炎•台灣塑化大廠17人隔離　指揮中心: 應屬境外移入
【最新】台灣1/23新增一COVID19本土病例•為案881家人　桃園醫院群聚相關隔離人數967創紀錄
【最新】台灣1/23新增一COVID19本土病例•為案881家人　桃園醫院群聚相關隔離人數967創紀錄
案882足跡更新【部桃醫院群聚15人】 低風險區患者和家人染疫 曾外出聚會 感染源待釐清
案882足跡更新【部桃醫院群聚15人】 低風險區患者和家人染疫 曾外出聚會 感染源待釐清
【最新】衛福部桃園醫院9天出現10本土個案　指揮中心: 遭D614G病毒株侵襲•台灣首見L452R突變
【最新】衛福部桃園醫院9天出現10本土個案　指揮中心: 遭D614G病毒株侵襲•台灣首見L452R突變
更新【台灣首號店】24小時營業日本「唐吉訶德」西門店今開幕　學者: 商品價格將是經營挑戰之一
更新【台灣首號店】24小時營業日本「唐吉訶德」西門店今開幕　學者: 商品價格將是經營挑戰之一
桃園「2疫調人員」驚傳發燒 2採結果出爐　衛生局急封樓消毒
桃園「2疫調人員」驚傳發燒 2採結果出爐　衛生局急封樓消毒
勾結圖利友好廠商　台灣微軟前經理報低價助廠商狠削1.2億
勾結圖利友好廠商　台灣微軟前經理報低價助廠商狠削1.2億
台灣消基會抽查檢驗：彩色口罩3件含鉛•8件溶出染料 另6件口罩PM2.5過濾效率低　
台灣消基會抽查檢驗：彩色口罩3件含鉛•8件溶出染料 另6件口罩PM2.5過濾效率低　