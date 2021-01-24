2020年死亡車禍六都最高　中市府推動路安專案

台中1月8日發生賓士吉普車與小貨車碰撞車禍 台中1月8日發生賓士吉普車與小貨車碰撞車禍 (來源 中央社)

警政署公告109年度全台死亡車禍人數統計，中市201人六都最高，台中市府表示，全面檢討機車族、高齡民眾、酒駕等高風險族群事故原因，推動路安專案，規劃防制措施減少事故。

民進黨籍台中市議員賴佳微今天指出，針對交通道安改善，不斷苦口婆心提醒市府，109年度的警政統計，台中真的成為A1類車禍（造成人員當場或24小時內死亡之交通事故）死亡數最高的城市，上次台中市成為全台車禍死亡數最高的城市要追溯到15年前。

民進黨籍台中市議員江肇國舉例，前市長林佳龍致力改善台中市交通，交通事故A1類死亡人數從104年的120人，到107年降到93人，台中市長盧秀燕上任執政一年108年的死亡人數增到188人。

台中市109年死亡人數持續增加，達201人，突破近8年新高，賴佳微、江肇國表示，台中市交通局每年編列新台幣1000萬元改善易肇事地點、6500萬元改善或修復交通號誌，鉅額花費卻還呈現出驚人的死亡人數，市府的「人本交通」、「智慧交控」恐怕淪為口號。

交通局表示，經統計，109年全般交通事故件數較108年同期減少4493件，下降5.2%，酒駕事故傷亡人數在強力執法下逐年減少；為進一步減少A1事故，市府將全面檢討機車族、高齡民眾及酒駕等高風險族群事故原因，積極診斷、改善、追蹤。

警察局指出，針對A1事故等易肇事路口，今年起將推動「路安專案」，邀集相關單位會勘，召開「A1類交通事故防制與處理會議」，由點、線、面推動各項防制措施，減少交通事故發生。