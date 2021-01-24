Alexa
  1. 首頁
  2. 社會

2020年死亡車禍六都最高　中市府推動路安專案

By  中央社
2021/01/24 18:04
台中1月8日發生賓士吉普車與小貨車碰撞車禍

台中1月8日發生賓士吉普車與小貨車碰撞車禍 (來源 中央社)

警政署公告109年度全台死亡車禍人數統計，中市201人六都最高，台中市府表示，全面檢討機車族、高齡民眾、酒駕等高風險族群事故原因，推動路安專案，規劃防制措施減少事故。

民進黨籍台中市議員賴佳微今天指出，針對交通道安改善，不斷苦口婆心提醒市府，109年度的警政統計，台中真的成為A1類車禍（造成人員當場或24小時內死亡之交通事故）死亡數最高的城市，上次台中市成為全台車禍死亡數最高的城市要追溯到15年前。

民進黨籍台中市議員江肇國舉例，前市長林佳龍致力改善台中市交通，交通事故A1類死亡人數從104年的120人，到107年降到93人，台中市長盧秀燕上任執政一年108年的死亡人數增到188人。

台中市109年死亡人數持續增加，達201人，突破近8年新高，賴佳微、江肇國表示，台中市交通局每年編列新台幣1000萬元改善易肇事地點、6500萬元改善或修復交通號誌，鉅額花費卻還呈現出驚人的死亡人數，市府的「人本交通」、「智慧交控」恐怕淪為口號。

交通局表示，經統計，109年全般交通事故件數較108年同期減少4493件，下降5.2%，酒駕事故傷亡人數在強力執法下逐年減少；為進一步減少A1事故，市府將全面檢討機車族、高齡民眾及酒駕等高風險族群事故原因，積極診斷、改善、追蹤。

警察局指出，針對A1事故等易肇事路口，今年起將推動「路安專案」，邀集相關單位會勘，召開「A1類交通事故防制與處理會議」，由點、線、面推動各項防制措施，減少交通事故發生。

更新時間 : 2021-01-24 20:19 GMT+08:00

最受歡迎

寒舍董事蔡伯府 與父蔡辰洋逝世相隔五年 22日晚台北驟逝享年48
寒舍董事蔡伯府 與父蔡辰洋逝世相隔五年 22日晚台北驟逝享年48
【中國武漢肺炎】全球最新確診與死亡人數統計　
【中國武漢肺炎】全球最新確診與死亡人數統計　
【更新】丹麥籍技師確診武漢肺炎•台灣塑化大廠17人隔離　指揮中心: 應屬境外移入
【更新】丹麥籍技師確診武漢肺炎•台灣塑化大廠17人隔離　指揮中心: 應屬境外移入
【最新】台灣1/23新增一COVID19本土病例•為案881家人　桃園醫院群聚相關隔離人數967創紀錄
【最新】台灣1/23新增一COVID19本土病例•為案881家人　桃園醫院群聚相關隔離人數967創紀錄
案882足跡更新【部桃醫院群聚15人】 低風險區患者和家人染疫 曾外出聚會 感染源待釐清
案882足跡更新【部桃醫院群聚15人】 低風險區患者和家人染疫 曾外出聚會 感染源待釐清
【最新】衛福部桃園醫院9天出現10本土個案　指揮中心: 遭D614G病毒株侵襲•台灣首見L452R突變
【最新】衛福部桃園醫院9天出現10本土個案　指揮中心: 遭D614G病毒株侵襲•台灣首見L452R突變
更新【台灣首號店】24小時營業日本「唐吉訶德」西門店今開幕　學者: 商品價格將是經營挑戰之一
更新【台灣首號店】24小時營業日本「唐吉訶德」西門店今開幕　學者: 商品價格將是經營挑戰之一
桃園「2疫調人員」驚傳發燒 2採結果出爐　衛生局急封樓消毒
桃園「2疫調人員」驚傳發燒 2採結果出爐　衛生局急封樓消毒
勾結圖利友好廠商　台灣微軟前經理報低價助廠商狠削1.2億
勾結圖利友好廠商　台灣微軟前經理報低價助廠商狠削1.2億
台灣消基會抽查檢驗：彩色口罩3件含鉛•8件溶出染料 另6件口罩PM2.5過濾效率低　
台灣消基會抽查檢驗：彩色口罩3件含鉛•8件溶出染料 另6件口罩PM2.5過濾效率低　