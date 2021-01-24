傳北京擬派楊潔篪赴美國會晤拜登團隊　中國否認

（台灣英文新聞／國際組 外電報導）美國媒體週六（23）引述消息報導，為了緩和降到冰點的美中關係，北京計畫派遣資深外交官楊潔篪訪美，並會晤總統拜登的高級幕僚，不過中國駐美大使館否認有此事。

《華爾街日報》（Wall Street Journal）週六報導，北京在去（2020）年12月便提出派遣中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪訪問華盛頓的想法。在中國國家主席習近平向拜登（Joe Biden）贏得總統大選表達祝賀後，中國駐美大使崔天凱便致信拜登交接團隊。

報導指出，楊潔篪訪問華府的目的是要為習近平與拜登的會面鋪路。

此外，報導提及，北京相信過去川普（Donald Trump）執政團隊注重經貿議題，如今拜登則將重心放在氣候變遷及新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）等議題上，因此楊潔篪和美方的對談重點也將和以往有所不同。

中國駐美大使館隨後駁斥相關報導，「中方未寫過此類信件」，呼籲媒體尊重事實，以客觀、負責任的態度報導中美關係。

中國駐美使館還表示，一個好的中美關係，不僅符合兩國人民根本利益，而且是國際社會的共同期待，「希望美方與中方相向而行，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定發展。」