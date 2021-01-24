台北寒舍艾美酒店 「小家庭外帶團圓宴」安心防疫迎金牛年

防疫當前，為搶攻年菜外帶的商機，即日起至2月8日，台北寒舍艾美酒店宴會廳推出「小家庭外帶團圓宴」，主廚於除夕及初二兩天新鮮現做佳餚，豪華美味每組8,888元，適合6人共同享用。運用頂級的龍蝦、鮑魚與白鯧魚…等海鮮，幻化為豐富的年節好味，一次滿足饕客的味蕾，此外，過年必吃的開運美食，包含花膠、米糕，象徵來年花開富貴，步步高升，每組再加碼贈送箔金奶黃流沙包6顆，以粵式奢華甜品，為滿滿的年味畫龍點睛。

「小家庭外帶團圓宴」須於2月11日除夕當天的中午11點或下午2點，或於2月13日初二上午10點至三樓宴會廳現場取貨。提供賓客安心美味新選擇，減少準備年菜的繁瑣步驟，星級美味在家輕鬆澎湃上桌，初二回娘家貼心孝敬長輩，盡情享受農曆新年團聚的溫馨時光。詳情及預訂請洽02 6622 5896宴會業務部或至www.lemeridien-taipei.com。

十全十美奢華年菜，全家齊聚慶團圓，安心防疫過好年

台北寒舍艾美酒店宴會廳首次推出「小家庭外帶團圓宴」，由中餐行政主廚吳銘儒精心規劃各式吉祥佳餚，包含牛轉乾坤迎新春的開胃前菜組「琥珀牛筋海蜇花、雙醬海南雞、鎮江醋腩排、黃金泡菜」，寓意招財進寶，吉祥如意的「薑蔥吉品鮑伴花菇」，象徵富貴澎派、氣勢驚人的「古早料蔥蒜鮮露煎封龍蝦」，年年有餘「雙冬燒肉燴酥炸白鯧魚」，採用粵式經典柱候醬乾燒年節必吃的白鯧魚，佐以冬筍、花菇，口感層次豐富，祝賀年年高升的「芋香金沙米糕」，古早的傳統好味，千萬不要錯過、最後獻上船舵滿載慶富貴「鮮參棗杞白湯全雞燉花膠」，暖心湯品，滋補養身，此外，2021金牛年，加碼贈送「箔金奶黃流沙包」，討喜造型及香甜滋味，闔家飯後一起添金增福過好年！

台北寒舍艾美酒店「小家庭外帶團圓宴」