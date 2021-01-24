日本防衛副大臣分享蔡英文影片　稱持續維持與台灣友誼

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）總統蔡英文週六（23）在台北101舉辦的一場「台日友情」點燈活動中透過預錄影片表達祝福，日本防衛副大臣中山泰秀隨後在社群媒體表達感謝，並稱將持續為台日友誼努力。

今年是日本311大地震10周年，日本台灣交流協會近期在台灣推出一系列活動，感謝台灣人當年踴躍捐款、提供賑災物資，以及派遣緊急救難隊赴日等援助。

這一系列活動包括日台協與中華文化總會在週六下午於台北101舉行的外牆點燈儀式。總統蔡英文透過預錄影片表示，台灣和日本一直是緊密連結的好鄰居，過去兩國總會在遇到天然災害時互相支援、祈福，「這10年來，台灣和日本延續了互相關懷、協助的情誼，台灣人和日本人心跟心的連結，形成了深深的羈絆……雖然目前我們暫時被疫情分離，不過我們也必將攜手克服挑戰。」

蔡英文也祝福即將於今年夏天舉行的東京奧運順利、圓滿，「今天也是距離東京奧運開幕日倒數半年的日子，我要祝福日本，團結通過考驗，再次舉辦睽違半個世紀的東京奧運會。」

日本防衛副大臣中山泰秀隨後在推特轉發蔡英文的影片，除了感謝蔡英文此段「溫暖人心」的發言，也指出以地緣政治的觀點來看，日本與台灣屬於命運共同體，享有自由、民主、人權、法治，以及市場經濟等價值；他也表示將持續爭取台日友誼。

在另一篇推文中，中山泰秀則對美國國務院發言人發聲明敦促北京停止對台施壓表達肯定，並表示期待美國新政府維持相同政策方針。