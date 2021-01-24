Alexa
  1. 首頁
  2. 國際

武漢肺炎疫情升溫　香港封鎖九龍部分地區

香港目前超過1萬人染疫，其中約160人死亡

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/24 14:29
香港23日首度實施部分街區封鎖措施，佐敦地區約1萬名居民被要求不得出門（美聯社照片）

香港23日首度實施部分街區封鎖措施，佐敦地區約1萬名居民被要求不得出門（美聯社照片）

（台灣英文新聞／國際組　台北報導）新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在香港持續蔓延，香港政府在週六（23）正式封鎖九龍半島部分街區，有大約一萬名居民在檢測結果出爐前不得踏出家門。

這是香港首度實施部分街區封鎖措施，遭封鎖的地方包括人口稠密與高齡化，且有許多劏房的佐敦，封鎖區內大約有70棟建築。當局期盼在48小時內做完所有檢測，以便市民在週一（25）返回工作崗位。

香港特首林鄭月娥在記者會中表示，政府已設立50座臨時檢測站，並有大約3,000名公務員駐站協助，「我們這麼做是要消除居民的擔憂，因為輿論指這區域有疫情發生並影響居民的生活、心理狀況，以及生意。」當局在週六下午1時指出，封鎖區內已有約3,000名民眾完成檢測。

路透社報導，封鎖區內在1月間已出現162例武漢肺炎病例，且從該處建築物污水樣本中檢出的病毒比率高於其他地區。

香港在週六新增81例武漢肺炎病例，目前總數來到1萬10例，其中超過160人死亡。

香港是世界上人口最稠密的城市之一，當局目前採取嚴格的防疫措施，包括晚間6時後禁止餐廳內用，並關閉健身房、運動場、美容院，以及電影院等場所。

此外，公務人員的居家辦公期也延長至1月27日。

香港
封鎖
武漢肺炎
新型冠狀病毒
COVID-19
佐敦

相關新聞

【最新】台灣1/23新增一COVID19本土病例•為案881家人　桃園醫院群聚相關隔離人數967創紀錄
【最新】台灣1/23新增一COVID19本土病例•為案881家人　桃園醫院群聚相關隔離人數967創紀錄
2021/01/23 17:55
〈時評〉支持醫護人員 台灣政府應成立「醫療機器人國家隊」
〈時評〉支持醫護人員 台灣政府應成立「醫療機器人國家隊」
2021/01/22 18:58
川普麾下好委屈 美國首席防疫官佛奇：終於得到解放了
川普麾下好委屈 美國首席防疫官佛奇：終於得到解放了
2021/01/22 16:08
【更新】丹麥籍技師確診武漢肺炎•台灣塑化大廠17人隔離　指揮中心: 應屬境外移入
【更新】丹麥籍技師確診武漢肺炎•台灣塑化大廠17人隔離　指揮中心: 應屬境外移入
2021/01/22 16:00
桃園「2疫調人員」驚傳發燒 2採結果出爐　衛生局急封樓消毒
桃園「2疫調人員」驚傳發燒 2採結果出爐　衛生局急封樓消毒
2021/01/22 09:53

更新時間 : 2021-01-24 17:06 GMT+08:00

最受歡迎

寒舍董事蔡伯府 與父蔡辰洋逝世相隔五年 22日晚台北驟逝享年48
寒舍董事蔡伯府 與父蔡辰洋逝世相隔五年 22日晚台北驟逝享年48
【中國武漢肺炎】全球最新確診與死亡人數統計　
【中國武漢肺炎】全球最新確診與死亡人數統計　
【更新】丹麥籍技師確診武漢肺炎•台灣塑化大廠17人隔離　指揮中心: 應屬境外移入
【更新】丹麥籍技師確診武漢肺炎•台灣塑化大廠17人隔離　指揮中心: 應屬境外移入
【最新】台灣1/23新增一COVID19本土病例•為案881家人　桃園醫院群聚相關隔離人數967創紀錄
【最新】台灣1/23新增一COVID19本土病例•為案881家人　桃園醫院群聚相關隔離人數967創紀錄
案882足跡更新【部桃醫院群聚15人】 低風險區患者和家人染疫 曾外出聚會 感染源待釐清
案882足跡更新【部桃醫院群聚15人】 低風險區患者和家人染疫 曾外出聚會 感染源待釐清
【最新】衛福部桃園醫院9天出現10本土個案　指揮中心: 遭D614G病毒株侵襲•台灣首見L452R突變
【最新】衛福部桃園醫院9天出現10本土個案　指揮中心: 遭D614G病毒株侵襲•台灣首見L452R突變
更新【台灣首號店】24小時營業日本「唐吉訶德」西門店今開幕　學者: 商品價格將是經營挑戰之一
更新【台灣首號店】24小時營業日本「唐吉訶德」西門店今開幕　學者: 商品價格將是經營挑戰之一
桃園「2疫調人員」驚傳發燒 2採結果出爐　衛生局急封樓消毒
桃園「2疫調人員」驚傳發燒 2採結果出爐　衛生局急封樓消毒
勾結圖利友好廠商　台灣微軟前經理報低價助廠商狠削1.2億
勾結圖利友好廠商　台灣微軟前經理報低價助廠商狠削1.2億
台灣消基會抽查檢驗：彩色口罩3件含鉛•8件溶出染料 另6件口罩PM2.5過濾效率低　
台灣消基會抽查檢驗：彩色口罩3件含鉛•8件溶出染料 另6件口罩PM2.5過濾效率低　