武漢肺炎疫情升溫　香港封鎖九龍部分地區

香港23日首度實施部分街區封鎖措施，佐敦地區約1萬名居民被要求不得出門（美聯社照片） 香港23日首度實施部分街區封鎖措施，佐敦地區約1萬名居民被要求不得出門（美聯社照片）

（台灣英文新聞／國際組 台北報導）新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在香港持續蔓延，香港政府在週六（23）正式封鎖九龍半島部分街區，有大約一萬名居民在檢測結果出爐前不得踏出家門。

這是香港首度實施部分街區封鎖措施，遭封鎖的地方包括人口稠密與高齡化，且有許多劏房的佐敦，封鎖區內大約有70棟建築。當局期盼在48小時內做完所有檢測，以便市民在週一（25）返回工作崗位。

香港特首林鄭月娥在記者會中表示，政府已設立50座臨時檢測站，並有大約3,000名公務員駐站協助，「我們這麼做是要消除居民的擔憂，因為輿論指這區域有疫情發生並影響居民的生活、心理狀況，以及生意。」當局在週六下午1時指出，封鎖區內已有約3,000名民眾完成檢測。

路透社報導，封鎖區內在1月間已出現162例武漢肺炎病例，且從該處建築物污水樣本中檢出的病毒比率高於其他地區。

香港在週六新增81例武漢肺炎病例，目前總數來到1萬10例，其中超過160人死亡。

香港是世界上人口最稠密的城市之一，當局目前採取嚴格的防疫措施，包括晚間6時後禁止餐廳內用，並關閉健身房、運動場、美容院，以及電影院等場所。

此外，公務人員的居家辦公期也延長至1月27日。