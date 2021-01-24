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研究：英國變種病毒散播更快 致死率恐高3成 引兩派專家論戰

By 李昱德, 台灣英文新聞－特約記者
2021/01/24 14:08
圖為英國首相強森(Boris Johnson)。（示意圖／Getty Images）

圖為英國首相強森(Boris Johnson)。（示意圖／Getty Images）

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）新冠肺炎的英國變種病毒(VOC B.1.1.7)已經確定其傳染性更高，不過由於研究資料過少，致死率是否更高一直沒有定論，在英國首相強森(Boris Johnson)於22日公開確認致死率提升的聲明後，學界分成了兩派持續進行爭論。

在英國政府的新冠肺炎威脅諮商小組(Nervtag)釋出研究成果後，強森就在22日召開記者會宣布，除了散播更快外，現在已有部分證據顯示，這一種病毒株可能會造成更高的致死率，英國政府的首席科學顧瓦蘭斯爵士(Sir Pattrick Vallance)則說，雖然目前蒐集到的數據仍有很大的不確定性，但是初步的研究確實顯示，致死率大概上升了30%。

雖然30%這個數字看起來很嚇人，但是事實上，瓦蘭斯爵士解釋，如果有1000名60歲以上者感染原本的病毒株，可能有10人會因此喪命，新種病毒株將這個數字提升到13人，因此所謂的30%致死率提升，指的是相較於原本的10人而言，有3人的死亡率提升，因此，Nervtag報告的共同研究者Graham Medley教授指出，他覺得致死率是否真的有提升，仍有可討論的空間。

BBC分析森為，所謂的致死率「很有可能」上升，代表研究對於其結果只有一半的把握，很不幸的只有更多的死亡病例才能讓數字變得更精確，現階段唯一能確定的是，因為傳染率上升，更多人被感染的情況下，即使是1%的致死率也足以奪走更多人的性命，這也是為什麼高傳染性的病毒比更高致命性病毒更麻煩的原因。

英國政府的緊急情況科學諮詢小組（SAGE）疫情模型建立小組(Spi-M)的Mike Tildesley博士告訴BBC，由於資料非常有限，現在就斷言致死率上升所言過早，他對於強森沒有「讓數據飛一會」就直接公佈這個結果非常訝異。

更新時間 : 2021-01-24 17:06 GMT+08:00

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