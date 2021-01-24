德國經長罕見致函台灣政府 專家：凸顯台積電地位

德國經濟部長阿特麥爾致函台灣政府希望增加晶片供給量，專家分析，這再次凸顯台積電於全球供應鏈的重要性及位階。（圖取自facebook.com... 德國經濟部長阿特麥爾致函台灣政府希望增加晶片供給量，專家分析，這再次凸顯台積電於全球供應鏈的重要性及位階。（圖取自facebook.com/peter.altmaier）

德國經濟部長致函台灣政府希望增加晶片供給量，專家分析，這再次凸顯台積電於全球供應鏈的重要性及位階，但預估要到第2季才能協助供給車用晶片，供應緊俏狀況恐還需要一段時間才能紓解。

2020年全球車市面臨疫情衝擊，下半年才緩步復甦，但卻因車用晶片大缺貨，面臨減產威脅。

繼先前傳出美國、德國、日本汽車大廠，透過關係希望台灣政府協助採購台積電晶片；昨天有外媒報導，德國經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier）致函籲請台灣政府，為處境艱難的汽車產業提高晶片供給量，並希望向台積電傳達明確訊息。

台經院研究員劉佩真分析，受疫情催化，去年高效運算、物聯網、消費電子、行動裝置快速發展，帶動對晶片需求增加，很早就向台積電下單；相對的，全球汽車產業受到疫情衝擊，一直到去年第3季才緩步復工，由於下單時間晚，導致晶片訂單生產排程落到最後。

劉佩真指出，在車用晶片供給持續緊俏下，終端車廠面臨減產，而德國汽車產業、車用電子發展一直是全球重鎮，汽車產業能否回穩，牽動德國、歐洲地區經濟復甦的腳步及動能，推測這是德國經濟部長做出致函台灣政府這項罕見動作的主因。

不過，這也再次凸顯出台積電在全球先進製程的重要性，以及於產業供應鏈中的位階，車用電子晶片不是只有台積電在做，但台積電相對具有製程分布完整，產能最大，良率最佳等優勢。

現今台積電產能滿載，劉佩真表示，不論先進製程、成熟製程供給都相當緊俏，為滿足所有客戶需求，台積電已持續增加資本支出、擴廠，不過按預定時程，要到第2季才能協助供給車用晶片，車用電子晶片缺貨狀況，預計還要一段時間才能紓解。