過度服用肌肉鬆弛劑　小心「鬆」過頭!　藥師：嚴重恐呼吸困難、低血壓

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）「肌肉鬆弛劑」用途廣泛，常用在肌肉痠痛、關節發炎、頭痛等患者身上，但服用後容易出現嗜睡、視線模糊、專注力降低的狀況，尤其駕駛交通工具、搬重物或是操作精密機械、年長者更容易因此發生意外，藥師也提醒，任何藥物過量或長時間服用都有風險，而肌肉鬆弛劑與抗憂鬱等藥物的交互作用也需要特別留意。

甘誼文藥師指出，「肌肉鬆弛劑」是醫療院所可能開立的藥物，顧名思義就是可以使肌肉放鬆的藥物，透過干擾神經肌肉末端的神經傳導，減輕肌肉緊張痙攣、過度反射所引起的疼痛、僵硬和緊繃不適，讓過度使用的肌肉得到休息。

不論是因運動所造成的骨骼肌肉痠痛、關節扭傷、肌腱發炎，或是工作或搬運過程中，因姿勢不良而閃到腰、拉傷挫傷，或是長期緊繃壓力大、久坐辦公、肩頸僵硬所引發的腰痠背痛等情形，都可能以肌肉鬆弛相關的藥物來緩解疼痛。

在服用肌肉鬆弛劑之後，肌肉會呈現放鬆無力的狀態，精神上也容易產生疲倦嗜睡、視線模糊、反射運動能力下降及專注力降低的狀況；尤其年長者更容易因此發生跌倒的意外，所以在行動上一定要特別留意，不論是駕駛交通工具、搬重物或是操作精密機械，都不可掉以輕心。

甘誼文指出，在診斷病人酸痛的成因與部位後，醫師會開立不同的肌肉鬆弛劑，每一種肌肉鬆弛劑的機制、注意事項與副作用都不相同。以下五種常見的肌肉鬆弛劑：

Baclofen

商品名之一: Befon 倍鬆

常用的中樞性肌肉鬆弛劑，結構近似於神經傳導物質GABA，能抑制脊髓反射，使緊張或痙攣的肌肉得到鬆弛。因此，Baclofen的適應症限於脊髓和大腦疾病或損傷引起的肌肉痙攣。常見副作用有疲勞、短暫性昏睡、肌無力，可能有呼吸困難或頭暈的狀況。特別注意的是，長期連續使用Baclofen後，若突然停藥可能產生躁動不安、精神混亂、錯亂幻覺、譫妄甚至癲癇的情形，若有神經疾病相關病史者需特別小心。

Chlorzoxazone

商品名之一: Solaxin 舒肉筋新

Chlorzoxazone是作用於中樞神經系統的肌肉鬆弛劑，不會影響正常肌肉的功能，對腦幹也幾乎不產生作用，因此對精神、神經、呼吸、循環系統等正常生理機能的影響較少。主要可減輕骨骼肌痙攣、急性肌肉疼痛，對於肌肉緊張、神經肌肉異常收縮等都有幫助。服用這個藥物時，可能會導致排出橘紅色的尿液，此為正常現象不用太過擔心。

Tizanidine

商品名之一: Sirdalud 鬆得樂

Tizanidine是中樞型肌肉鬆弛劑，除了肌肉鬆弛的作用，亦有中樞鎮痛效果。主要抑制脊髓中樞的興奮型神經傳導物質NMDA的訊號，對於肌肉痙攣的疼痛及神經系統疾病引起痙攣的症狀都有幫助。需特別注意的是，Tizanidine可能造成低血壓、頭暈眼花的副作用，若同時使用其他降血壓的慢性病藥物，應主動告知醫師。

Mephenoxalone

商品名之一: Mephenoxalone 美飛舒肌

Mephenoxalone是藉由阻斷神經傳導及抑制骨骼肌肉反射的方式，進而達到放鬆肌肉並緩解痙攣的效果，主要可減緩由脊髓或肌肉痙攣引起的疼痛，針對大部分肌肉疼痛、僵硬不適的狀況都能有效緩解，恢復正常的生活機能。除了作為肌肉鬆弛劑，也有緩和神經、放鬆精神效果，能改善精神緊張、神經質、神經焦慮的症狀，可作為輕度抗焦慮及精神安定劑處方。需特別注意相關的交互作用，例如酒精、部分鎮靜安眠類藥物、抗組織胺藥物，可能會加重嗜睡、倦怠、無力等副作用，不可同時服用。

服用後如有昏昏欲睡的情形，請勿駕駛或動用機械等。

Tolperisone

商品名之一: Userm悠縮莫

Tolperisone主要用於緩解脊髓損傷、外傷術後、腦中風後遺症、腦性麻痺、多發性硬化症及其他疾病等引起的肌肉痙攣及緊張。此藥物有強烈的酸苦味，因此服用時務必要「整粒吞服」，若剝半或咬碎可能會造成舌頭痲痺的不適感，請服用者特別留意。

食藥署提醒民眾，肌肉鬆弛藥品屬於「醫師處方藥物」，可有效減緩肌肉痠痛，但其副作用也不容小覷，且過量或長時間服用都有風險。尤其肝腎功能不佳的患者有調整劑量之必要，與酒精、鎮靜安眠、抗憂鬱等藥物的交互作用也需要特別留意。

此外，千萬別因為想快速解決痠痛問題，而任意服用他人給予的藥品；記得要遵照醫師處方，安全服藥，才能在不傷害身體的情況下，達成有效的治療。。