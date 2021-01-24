拜登上任後對台首發聲！ 美國務院：對台的承諾堅若磐石　承諾維護區域安全與穩定

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）共軍持續對台灣軍事威脅。對此，美國國務院23日重申台灣關係法與六項保證，並敦促北京停止施壓，與台灣進行有意義對話。這是拜登政府上任後首次對台灣議題公開表達立場。

中國對台軍事威脅持續不斷，光是台北時間23日單日，中共人民解放軍就派出1架運8反潛機、8架轟6K、4架殲16侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ），也是今年最大規模的擾台。中華民國空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

中央社報導，美國國務院以發言人普萊斯（Ned Price）名義發布新聞稿表示，美方注意到中華人民共和國不斷企圖恐嚇包括台灣在內的鄰邦。美方敦促北京停止對台灣的軍事、外交與經濟施壓，並與台灣的民選代表進行有意義的對話。

美國國務院表示，將與朋友與友邦同在，以促進在印度太平洋地區共享的繁榮、安全與價值，包括加深與民主台灣的聯繫。

聲明也重申，美國將繼續支持和平解決海峽兩岸議題，以符合在台灣的人民的期望與最大利益。美國也將恪守美中三公報、台灣關係法與六項保證所概述的長期承諾。美方也將持續協助台灣維持足夠的自我防衛能力。

美國國務院表示，美國對台灣的承諾堅若磐石，為維護台灣海峽與區域和平與穩定做出貢獻。

共軍對台威脅持續不斷，國防部自去年9月起開設「即時軍事動態」專區發布共軍動態。今年以來，2日、11日有1架運8技術偵察機侵犯台灣西南防空識別區；3日、9日、13日、15日及16日都是1架運8反潛機；4日則是1架運8遠干機、1架運8反潛機、1架運8技術偵察機，以及1架運9通信對抗機。

5日、17日為1架運8遠干機；6日是1架運8反潛機、1架運8遠干機；7日為1架空警500；12日、18日為1架運8反潛機、1架運8遠干機、1架運8技術偵察機；14日為1架運8遠干機及1架運8技術偵察機；19日為架運8電偵機、1架運8遠干機；20日為1架運8技術偵察機；22日則是1架運9通信對抗機。23日為1架運8反潛機、8架轟6K、4架殲16，也是今年最大規模的擾台。