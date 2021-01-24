前CNN脫口秀主持人賴瑞金逝世 享壽87歲 生前曾染新冠肺炎住院

（台灣英文新聞／娛樂組 綜合報導）美國傳奇脫口秀主持人賴瑞金（Larry King）於美國時間23日過世，享壽87歲。據美媒報導，他於本月初因確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）住院，不過確切死因目前未獲證實。

賴瑞金官方推特發表聲明指出：「Ora Media（影視製作公司）深感悲傷宣布，我們的共同創辦人、主持人及好友賴瑞金今天早上在洛杉磯西達斯西奈醫學中心（Cedars Sinai Medical Center）逝世，享壽87歲。」

賴瑞金多年來疾病纏身，除患有第2型糖尿病，還多次心臟病發作，1987年做過心血管繞道手術，並於2017年宣布診斷出罹患肺癌，後來手術成功治癒。賴瑞金2019年也接受治療處理狹心症問題。

賴瑞金出生於1933年11月19日，本名勞倫斯·哈維·吉格（Lawrence Harvey Zeiger），是東歐猶太移民之子。賴瑞金於1985年起到2010年間在CNN主持「賴瑞金現場」（Larry King Live），一貫的吊帶褲造型是節目的特色之一。6000多集節目中訪問過總統候選人、社會名流、運動好手、電影明星，也訪問過一般市井小民，才剛卸任的前美國總統川普，也曾數度上他的節目。

這25年間得到許多榮譽，包括兩度榮獲被視為廣播電視媒體界普立茲新聞獎的皮博迪（Peabody）獎。

透過他與名人訪談、政治辯論和專題探討，賴瑞金不僅是一個資深的播音員，他也因為對每次訪問都充滿好奇心，而使他顯得與眾不同。億萬富豪裴洛（Ross Perot）1992年在賴瑞金的脫口秀宣布他將競選美國總統，對當年大選投下震撼彈。

賴瑞金估計進行過5萬次採訪。1995年，他主持中東和平峰會，當年的與會者有巴勒斯坦解放組織主席阿拉法特（Yasser Arafat）、約旦國王胡笙（King Hussein）和以色列總理拉賓（Yitzhak Rabin）。

剛卸任的美國總統川普曾於1999年上過賴瑞金在CNN的《賴瑞金現場》。（美聯社檔案照）

他節目的座上賓包括達賴喇嘛、伊麗莎白泰勒（Elizabeth Taylor）、戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）、歐巴馬（Barack Obama）、比爾蓋茲（Bill Gates ）、女神卡卡（Lady Gaga）等政治、商界及娛樂圈名流。

2010年6月，「賴瑞金現場」播出屆滿25週年之後，賴瑞金突然宣布將退休，並告訴觀眾「該是把我的夜間吊帶褲掛起來的時候了」。

但他2012年又重拾麥克風，在Ora電視台主持每週3次的Larry King Now節目。富比世（Forbes）報導，Ora電視台是賴瑞金與墨西哥電信大亨史林（Carlos Slim）共同創辦的隨選數位電視網。