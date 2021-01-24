前微軟經理涉勾結經銷商牟利 北院裁定80萬元交保

台灣微軟前張姓業務經理涉假報採購需求向公司取得折扣價，交由經銷商出售產品獲利1.2億元，自身則獲380萬元獎金。案經北檢聲押，北院認無羈押必要，裁定80萬元交保。

台北地方法院法官訊問張姓男子後認為，張男否認犯罪，但現有事證顯示張男指示他人在採購文件上簽署中華郵政公司人員名義，使台灣微軟認為中華郵政有採購軟體的意思，張男涉嫌偽造文書罪嫌重大。

但法官認為，台灣微軟確實有出售產品並獲得價款，張男獲得的業績獎金、經銷商或代理商獲得的折扣價差是否為詐取所得財物或不法利益，尚有疑義；檢察官認為張男觸犯證券交易法特別背信罪嫌、政府採購法，但並未釋明，仍有待釐清。

法官裁定指出，張男曾刪除與共犯、證人間的通訊軟體對話紀錄，供述也與他人不一，有偽造、變造、湮滅證據的可能；另方面，共犯、證人均已接受檢察官訊問，多指證張男犯行，且彼此間並無上下隸屬或業務關係，難以認定張男有勾串共犯或證人之虞。

法官審酌張男所涉罪嫌及檢察官調查完備的程度，認定無羈押必要，今天晚間准予新台幣80萬元交保，並限制出境、出海8月。

檢調調查，張男於民國106年至107年間任內，虛報郵局等公務機關有採購需求，向公司爭取折扣價，再將這些低價產品交由4家經銷商出售牟利，賺得價差約1億2000萬元，張男也因此獲得約380萬元的業績獎金。

台北地檢署昨天指揮調查局兵分12路搜索，約談張男及經銷商的員工等多人到案。檢察官複訊後，向法院聲請羈押張姓男子並禁止接見通信，其餘5名被告，各以15萬至30萬元不等金額交保。