印度全球最大疫苗商大火 執行長：不影響疫苗產能

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）身為全球最大、最重要的新冠肺炎疫苗出產國，在印度政府宣布並不會阻撓廠商出口疫苗後，多國皆期待產能全開後能夠迅速供應所需的疫苗，然而，重要的疫苗公司印度血清研究所(Serum Institute of India)一廠舍卻在此時發生了大火，外界擔心可能會影響疫苗配送的速度。

印度血清研究所是全世界最大的疫苗生產商，現在主要代工牛津疫苗(Oxford-AstraZeneca vaccine)，並生產由印度政府批准的Covidshield新冠肺炎疫苗。為了增加產能，該公司於印度第九大城浦那(Pune)興建新的廠房，沒想到卻在趕工生產疫苗之際發生大火。

拍攝到火場的影片顯示，整個廠區被滾滾濃煙所籠罩，看起來火勢不小，然而現階段，無論是地方政府還是血清研究所皆並未公布起火位置與起火原因，只能等待進一步的調查，而雖然火勢迅速被撲滅，該市市長指出，仍有5人不幸喪生，公司執行長Adar Poonawalla則在推特上推文確認了有人因此喪生的事實，並對逝者家屬表達了哀悼之意。

由於印度上週才啟動了全球最大規模的疫苗接種計劃，預計要在八月初替3億人完成接種疫苗，而且部分中低收入的國家也急需印度血清研究所製造的疫苗，因此該公司是否能準時交貨，對這些國家來說是控制疫情的關鍵。

面對外界擔心火災會影響疫苗製造與出售時程的疑問，公司執行長也澄清，由於早就有預想到這樣的突發狀況，因此已事先準備好多處備用的廠區，即使一處發生了意外，仍可持續進行生產，外界無須擔心影響到疫苗出貨的時間。