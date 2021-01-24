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政治清算？拜登上任三天 友台自由亞洲電台總裁葉望輝遭「強迫離職」

上任僅一個月、立場友台的自由亞洲電台（RFA）總裁葉望輝，22日收到國際媒體署代理執行長趙克露來函要求立刻走人

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/24 00:36
政治清算？拜登上任三天 友台自由亞洲電台總裁葉望輝遭「強迫離職」

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）上任僅一個月，立場友台且中文流利的自由亞洲電台（RFA）總裁葉望輝，竟然在拜登上任後三天內，被要求立馬走人，消息一出台美政治圈一片譁然，不少人臆測是否拜登政府開始進行政治清算？

自由亞洲電台是由美國國會授權設立，其任務是向無法接觸自由新聞媒體的亞洲聽眾，播放新聞與資訊，其高層人事命令係由美國聯邦政府負責對外廣播事務的獨立機構「美國國際媒體署」（U.S. Agency for Global Media，USAGM）指派任命。

曾任美國前副國安顧問的葉望輝，去年12月底獲派任命自由亞洲電台總裁一職，當時官方新聞稿，還盛讚葉望輝資歷專業出色，定能勝任該項要職，尤其在美國需要警慎處理專制政權，特別是中國散布錯誤與虛假訊息之際。

知情人士告知Taiwan News，葉望輝在美國時間周五（22日）接到二天前才獲任美國國際媒體署代理執行長趙克露的來函，告知其遭撤換總裁一職，即日生效，遺缺將由新任國際媒體署執行長指派。

根據美國之音（VOA）報導，拜登政府20日一上任就要求原國際媒體署執行長派克辭職，改由台灣出身、政大新聞系畢業的趙克露出任代理執行長。中央社報導，趙克露的父親是前國民黨黨報中央日報副社長趙廷俊。

1980年代中期曾以摩門教傳教士身分前往台灣的葉望輝，立場十分友台，經常往返美台兩地。他也是川普當初入主白宮時的交接團隊顧問，長期關注中國共產黨統治下的民主人權侵害問題。

葉望輝

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