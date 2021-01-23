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【台灣日本首次攜手】台北101點燈•輪播「日台友情」、「東京奧運順利！加油！」

▲今年是日本311震災10週年，也是台日「友情年」。▲點燈活動選在台北Att 4 fun頂樓舉行，總統蔡英文也特別錄製影片，感謝台日間的情誼。▲奧運國手王冠閎、郭婞淳特地在中華奧林匹克委員會主席林鴻道帶領下現身，除見證日台友情，也為2021年東京奧運應援打氣。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/23 21:10
圖/中央社
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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）今年（2021) 適逢日本311大地震10週年，日台交流協會為感念台灣當年伸出援手，今(1/23) 晚在台北101點燈「日台友情」，並輪播「東京奧運祝順利！加油！」、「我們攜手努力」等文字，總統蔡英文也特別錄製影片，感謝台日間的情誼。

【台灣日本首次攜手】台北101點燈•輪播「日台友情」、「東京奧運順利！加油！」圖/中央社

點燈活動選在台北Att 4 fun頂樓舉行日本台灣交流協會指出，今年是日本311大地震10週年，日本台灣交流協會為感念當年台灣各界踴躍捐款，及10年來日台友好互助的深厚友誼，今天攜手台北101、中華文化總會舉辦「日台友情，101點燈記者會」。

日本台灣交流協會代表泉裕泰文化部長李永得等人都與會，奧運國手王冠閎、郭婞淳特地在中華奧林匹克委員會主席林鴻道帶領下現身，除見證日台友情，也為2021年東京奧運應援打氣。

點燈儀式的啟動台採具有台灣意涵的「天燈」造型；台北101外牆亮起「日台友情」字樣後，開始輪播「日台友情」、「台日相伴」、「2021年」、「平安祈願」、「東京奧運」、「祝順利，加油！」、「新的一年」、「我們攜手努力」等字樣。

蔡總統錄製影片表示，今年是日本311震災10週年，當年日本遭遇難關，台灣人感同身受並真切地為日本祈福、提供支援，因為台灣人始終記得，每一次台灣遇到災害，日本也總是溫暖伸出援手。

蔡總統指出，這10幾年來，台灣和日本延續互相關懷協助，從去年開始面對疫情（COVID-19）的挑戰，台日也交流防疫經驗，合作、接送彼此國民回家，台灣人和日本人心跟心的連結，形成了深深的羈絆，這就是日文中的「きずな」，也就是台日關係最大的引擎。

泉裕泰致詞表示，10年前全日本面臨重大考驗、必須努力振作復興的時候，台灣民眾伸出援手，就如同在今晚點亮的台北101一般，為處在黑暗中的日本帶來光明；台北101是向世界宣傳台灣的重要地標，日台攜手首次在101外牆刊登紀念文字，證明日台友情的濃厚。

中央社引述泉裕泰說，無論天災或疫情，這10年來日本對於台灣的友情一直謹記在心，今年是311大地震10週年，日本特別準備感謝台灣、鞏固友情的一系列活動，今天的點燈儀式是日台友情列車的起點。

李永得致詞指出，台日關係就像蔡總統所說的，不只是政府間的互相照應，民間也因為相互關懷、協助，累積了情誼，而兩國人民的感情是出自內心，兩國的友情將永久不變。

李永得也提到，文化部為了今年的「友情年」活動也有大型計畫，台日藝術家共同創作戲劇、音樂一起演出；原本規劃5月、6月要到日本演出，但因為疫情讓演出有困難，因此將結合台灣文化界、科技界，展示5G、8K技術，看能否連結雙方的展演，讓呈現的不僅是文化合作，也能展現科技合作。

奧運國手王冠閎指出，從小就很常去日本移地訓練，能夠參加今天的點燈儀式是很好的回饋，而他去日本時，日本選手都很熱情、不會有所保留，並盡全力幫助他、讓他學習到很多，同時也感受到日本人的禮貌，「讓人感覺非常舒服」。

奧運國手郭婞淳也說，她很喜歡日本這個國家，期待此次東京奧運能踏上日本比賽，而目前全球都遇到很多挑戰，相信籌備奧運的日本也很艱辛，因此她希望透過出席今天的點燈活動，替大家加油打氣。

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