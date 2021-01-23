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美國錄像藝術先鋒亞洲最大特展台灣登場　高美館「市民日」戶外市集、音樂會揭開館序幕

高美館重新開館，推出美國錄像藝術先鋒奥斯勒特展《黑盒》，並舉辦「市民日」包含音樂會、夜間環境投影、戶外手作市集等系列活動。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/23 16:59
美國錄像先鋒特展高美館展出(圖/高美館)

美國錄像先鋒特展高美館展出(圖/高美館)

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導) 高美館重新開館，推出美國錄像藝術先鋒奥斯勒特展《黑盒》，並舉辦「市民日」包含音樂會、夜間環境投影、戶外手作市集等系列活動。

在閉館近八個月的整修後，高雄市立美術館（以下簡稱高美館）已於22日重新開館，推出重量級國際特展《黑盒－幻魅於形：湯尼・奧斯勒》，以及五檔展覽齊開，並舉辦「KMFA REOPEN市民日」系列活動，自即日起至1月24日，以音樂會、夜間環境投影、戶外手作市集、咖啡輕食以及茶屋餐廳，為重新開館揭開序幕。

高雄市市長陳其邁表示，在疫情之下，藝術交流更能撫慰人心、沉澱心靈，讓人們的心更加團結；高雄市立美術館開館至今已有27年，近年與英國泰德美術館、日本森美術館和法國凱布朗利博物館等國際指標型場館合作策辦特展，接軌國際、逐漸翻轉體質，而本次美國錄像藝術家湯尼．奧斯勒的展出，更是亞洲最大規模，完整地呈現在高美館。

美國錄像藝術先鋒亞洲最大特展台灣登場　高美館「市民日」戶外市集、音樂會揭開館序幕
陳其邁參觀《黑盒》特展(圖/高美館)

美國錄像藝術先鋒亞洲最大特展台灣登場　高美館「市民日」戶外市集、音樂會揭開館序幕
《黑盒－幻魅於形：湯尼・奧斯勒》特展(圖/高美館)

美國在台協會的酈英傑處長指出，藝術的表達、與公眾的互動，是開放社會在文化創作時的一大特點，AIT高雄分處與高美館更是長期合作的夥伴，本次展覽期間將攜美國學校與高美館共同合作，培植年輕學子成為英語導覽、深入高雄偏鄉推廣美學教育的領航員，分享多元文化與深刻的價值觀，展現美台文化交流密切合作。

《黑盒》展出美國錄像藝術先鋒奥斯勒作品，是他亞洲首次大型個展，在70-80年代，便以單頻道影像及裝置奠定其歷史地位，90年代更將影像投影到枕型布面並創造出〈娃娃〉系列等深具鮮明奧斯勒風格之作品。

一向對於臉部識別系統非常感興趣的奧斯勒談及，他思考著在博物館中所展示的肖像畫以畫筆或攝影照片等媒介來描繪人類臉部的結構、光線以及表情，畫作透過這些元素傳達出人像的靈魂；然而，臉部識別這樣新技術的發明，奧斯勒則將其視為一種「當代的肖像畫」──僅只透過分析人臉視覺特徵訊息進行身份識別的科技，不斷觀察我們的生活。

奥斯勒為《黑盒》特展打造一件專屬台灣兒童的全新作品，透過高美館發起的「留臉忘返－台灣獨家徵臉計劃」，向全台6-10歲的小朋友發出徵件邀請，最後奧斯勒在近50組報名者中，特別選出來自台南的徐筱樂同學，以此為其「臉部識別」系列創作全新作品，該作在疊加著演算法結點的幾何圖像中，將孩童臉部表情與電子輪廓互相結合，同時，奧斯勒也在錄像裝置中呈現了所有參與徵臉企劃之孩童的局部面容，以帶著科幻感的奇特作品，探索科技與人類間的關係。

更多展覽詳情請至官網查詢

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更新時間 : 2021-01-23 17:42 GMT+08:00

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