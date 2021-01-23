最後一位Bee Gees！最新專輯空降英國排行冠軍　樂壇巨星合唱經典名曲台灣發行

《綠野之歌 比吉斯精選》全台數位平台、實體已經發行(圖/環球西洋) 《綠野之歌 比吉斯精選》全台數位平台、實體已經發行(圖/環球西洋)

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)西洋傳奇樂壇比吉斯（Bee Gees）中的大哥正式推出睽違五年的全新專輯，空降英國、澳洲排行冠軍。貝瑞表示：「將這個榮耀和已經離世的弟弟分享。」

西洋樂壇最偉大的合唱團之一的比吉斯（Bee Gees）在全球締造超越2億2000萬張銷售，雖然三兄弟中的羅賓（Robin Gibb）與莫里斯（Maurice Gibb）相繼離世，高齡74歲的大哥貝瑞吉普（Barry Gibb）仍持續在樂壇耕耘，本月正式推出睽違五年的全新專輯《綠野之歌 比吉斯精選》（Vol. 1／GREENFIELDS: The Gibb Brothers Songbook, Vol. 1），隨即空降英國、澳洲排行冠軍。

貝瑞表示：「40多年來首次奪冠！這是我此生最興奮的時刻，我想要將這個榮耀和我已經離世的弟弟，以及所有比吉斯的樂迷們分享。」

此次專輯力邀樂壇巨星如桃莉巴頓（Dolly Parton）、齊斯艾本（Keith Urban）以及葛萊美史上獲獎數多女歌手Alison Krauss等合唱，為〈Too much heaven〉、〈How Deep Is Your Love〉和〈How Can You Mend A Broken Heart〉等10首比吉斯過往的經典作品賦予全新風貌。

作為最後一位在世的比吉斯成員，貝瑞認為將歌曲永續傳承下去是他的使命：「我深信如果莫里斯和羅賓還在，一定會很愛這張作品，真希望這是我們一起完成的，不過我想某種程度上我們的確是一起完成了。」專輯同時加收2首未曝光曲目〈Words of a Fool〉、〈Butterfly〉，對死忠樂迷來說絕對是最驚喜的大禮！

去年12月HBO Max推出比吉斯紀錄片《The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart.》，精采呈現傳奇天團輝煌的音樂生涯，勾起無數60、70年代樂迷的青春記憶。

貝瑞透露，因為擔心自己情緒潰堤，所以從未將整部電影看完，「這對我來說太煎熬了，因為我們一生都陪伴著彼此，從來沒有分開過。羅賓離開的第一年，身邊的人都覺得我崩潰了，但其實我是手足無措，不知該何去何從。」

貝瑞說：「只要一登上舞台，我彷彿還能聞到莫里斯身上古龍水的味道，就像他們從沒離開過。」製作這張專輯的過程，也讓他能用新的方式思念弟弟們。

貝瑞吉普冠軍大碟《綠野之歌 比吉斯精選》全台數位平台、實體已經發行。專輯收聽連結：umg.lnk.to/BGSB1