【武漢肺炎】前台北市衛生局長邱淑媞:「台灣指揮中心嚴重欠缺邏輯」?! 桃園市長鄭文燦: 防疫要同心、最不缺口水

桃園市長鄭文燦（左4）23日上午到林口長庚醫院慰勉醫護人員辛勞，為防疫人員加油打氣。（中央社) 桃園市長鄭文燦（左4）23日上午到林口長庚醫院慰勉醫護人員辛勞，為防疫人員加油打氣。（中央社)

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）桃園醫院武漢肺炎疫情升溫。桃園市長鄭文燦今天至林口長庚醫院慰勉醫護人員時表示，桃園醫院清空計畫，林口長庚收治了20名病患，民眾給桃園的支持，「我心裡感覺到很暖心」。

衛生福利部桃園醫院分享桃園市長鄭文燦寫給護理師葉佳燕的一封信，信中表示，桃園醫院同仁已經寫下醫護人員的典範，不畏不懼，替國人守住健康與安全的防線。（中央社）

中央社引述林口長庚醫院決策會主任委員程文俊致詞表示，長庚醫院收治了1/5全國重症、需使用呼吸器的病人，收治使用葉克膜的病人比例也佔了全國43%，檢驗量也佔了全國1/5，全體同仁在這段時間其實很辛苦，但這一年來大家都堅守崗位。

鄭文燦致詞時表示，長庚醫院的院外篩檢站很嚴謹，人流、病人都有做分流，發燒篩檢站和X光機，總共有8個可以做區隔的院外發燒篩檢點。

他說，長庚醫院是全國量能最大的醫學中心，在這場防疫戰爭中扮演關鍵角色，收治的重症病患是全國第一名，檢驗能量也是全國第一，每次晚上要採檢，都是連夜在林口長庚的實驗室進行。

他說，長庚醫院在疫情期間扮演重要後盾，這次桃園醫院的局部清消計畫，把熱區的病人都移至到其他醫院，長庚也收了約20名病患，「保護醫院就是保護防疫的第一線」，要請民眾遵守探病陪病的限制。

鄭文燦也說，要修正桃園收治的病患數據，經計算，桃園市11家急救責任醫院，收治的確診病患總數為226名，佔了全國1/4，桃園醫院收治確診病患數則是176名，相當於全國有1/5確診病患送到桃園醫院，負擔其實很重。

鄭文燦說，醫院同心協防很不容易，盼所有國人能夠給醫護人員、防疫團隊、中央和地方支持，民眾給桃園的支持，「我心裡感覺到很暖心」。

前台北市政府衛生局長邱淑媞: 指揮中心嚴重欠缺防疫邏輯?!

對於前台北市政府衛生局長邱淑媞指中央流行疫情指揮中心嚴重欠缺防疫邏輯，桃園市長鄭文燦今天表示，支持指揮中心，防疫非常辛苦，現在防疫要同心、團結及冷靜，最不缺口水。

中央社報導，邱淑媞在社群網站臉書貼文說，防疫其實只是很簡單的邏輯，但很遺憾指揮中心嚴重欠缺防疫邏輯。

鄭文燦上午在林口長庚紀念醫院接受媒體聯訪表示，醫院有感染事件，須用最高標準、最快時間完成所有防疫對策，指揮中心很有計畫、步驟一項項完成，地方團隊也全力配合、支持，完成該做的工作。

他說，當年「嚴重急性呼吸道症候群（SARS）」和平醫院封院是非常慘痛經驗，可由醫界專業角度檢視封院對策的影響、結果，「必須支持中央疫情指揮中心」，防疫專家經非常多經驗累積。

鄭文燦表示，他的立場就是防疫同心、團結，這個時間最需給防疫團隊更多加油打氣，任何工作有助於防疫都要支持，無助於防疫就不要分心。

他說，台灣只有一個，大家在同艘船上，彼此珍惜、疼惜；指揮中心採取的對策，相信都是經防疫專家討論，希望給防疫團隊更多支持鼓勵。

鄭文燦寫信 慰勉桃園醫院護理師葉佳燕

另外針對桃園醫院護理師葉佳燕日前分享抗疫心得獲外界響應。桃園市長鄭文燦寫信給葉佳燕表示，可感受她辛苦後的勇敢與熱情，部桃同仁已寫下醫護人員典範。

衛生福利部桃園醫院武漢肺炎群聚案延燒，桃園醫院急診護理師葉佳燕日前在臉書分享入住桃醫病房的畫面，並述說這段期間身心煎熬，許多人不堪身心壓力淚灑醫院，但即便如此，她仍以身為團隊一分子為榮。

桃園醫院稍早在臉書粉絲專頁分享桃園市長鄭文燦寫給葉佳燕的一封信，內容寫道，

「這段時間，妳與部桃同仁，捨棄休息，犧牲與家人相處的時光，全心投入防疫工作，你在第一線守護台灣，我要代表桃園市民致上最深的謝意，妳不喊苦，我卻能深刻感受到那一分辛苦之後的勇敢與熱情」。

鄭文燦在信中表示，桃園醫院同仁「已經寫下醫護人員的典範，不畏不懼，替國人守住健康與安全的防線，我相信，黑暗終將散去，辛苦總會結束，我們盼望的平安會到來」。

桃園醫院表示，葉佳燕的心情是桃園醫院所有醫護的心情，謝謝市長的親筆卡片(如上圖) 加油打氣，也替全國醫護加油打氣，「感謝各家媒體約訪和報導，佳燕現在一心只想堅守崗位，守護大家 。暫婉拒各家媒體邀約，感謝大家對醫護的支持，謝謝。」