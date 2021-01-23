【更新】台灣1/23新增1例本土COVID19病例•為案881家人　桃園醫院群聚相關隔離人數967創紀錄

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更新時間: 2021-01-23 14:35

首次發稿: 2021-01-23 14:23

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(23)日公布國內新增1例本土COVID-19確定病例，為案881之同住家人(案885, 如以下關聯圖)。

指揮中心表示，案885為本國籍50多歲女性，為案881同住家人（三女兒) 及主要陪病者之一，先前已列為案852護理師之接觸者，並曾於1月11日及1月17日採檢，結果皆為陰性，續於家中進行居家隔離；昨(22)日因案881、882確診，再次進行接觸者採檢，並於今日確診，個案迄今無症狀。衛生單位已啟動疫情調查及防治作為。

案882部分足跡公布:

曾於1月19、20日到桃園市仲平黃昏市場

昨(22日) 首見桃園醫院男病患（案881）染疫，並傳染給負責採買三餐的大女兒（案882）。疫情指揮中心今公布案882部分足跡，她曾於1月19、20日到桃園市仲平黃昏市場購買晚餐。地址為桃園市桃園區中州街98-86號。

陳時中表示，該名個案詳細足跡還在調查釐清，目前僅知最主要的足跡就是到仲平黃昏市場，呼籲曾到市場的民眾要注意身體狀況，務必自主健康管理到2月3日。

1/23 國內新增2例境外移入COVID-19確定病例

指揮中心今同時公布國內新增2例境外移入COVID-19確定病例，分別自英國及美國入境 。其中案883為英國籍10多歲男性，個案今年1月21日接受「英國專案」採檢，於今日確診；同班機接觸者調查匡列中。

案884為美國籍20多歲女性學生，已掌握個案接觸者共9人，其中同行友人2人，列居家隔離；其餘7人皆有適當防護，列自主健康管理。

指揮中心統計，截至目前國內累計143,747例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含140,780例排除)，其中884例確診，分別為776例境外移入，69例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、783人解除隔離、94人住院隔離中。

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圖/衛福部