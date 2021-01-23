台灣康匠推出「透明口罩」減少溝通障礙　首批捐贈兩廳院、台北市啟聰學校

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)台灣康匠推出「透明口罩」，首批將贈予國家兩廳院、蒲公英聽語協會、台北市啟聰學校等，兼顧防疫與溝通順暢。

兩廳院與口罩國家隊台灣康匠合作，前台工作人員將依需求配戴看的到嘴型的「透明口罩」，讓溝通過程需要辨識嘴型以掌握口語溝通的聽損朋友，可以藉由透明口罩減少溝通障礙。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示：「兩廳院持續加強防疫，進入場館口罩必須戴好、戴滿，大家都認同陳時中部長『90%的人戴著比較英俊瀟灑漂亮』的說法，但是前台工作人員也發現，因為戴著口罩，許多人溝通因此受限。」



透明口罩(圖/兩廳院)

近年與兩廳院合作藝術零距離，長期推動身心障礙福利的蒲公英聽語協會理事長謝莉芳表示，聽損者除了配戴輔具以外，溝通時很依賴表情、讀唇的視覺線索。疫情開始之後，幾乎人人隨時戴著口罩，視覺線索全部都沒有了。

謝莉芳說，「最初是有聽損的大學生向協會反映，老師改成線上教學，讓他上課遇到很大的困難，喇叭傳出的聲音不是自然語音，接收也很吃力，有的老師全程不露臉，或是都戴口罩，少了視覺線索讓他們無法上課。」因此極力促成友善口罩的誕生。

透過經濟部工業局、紡織產業綜合研究所、台灣康匠及權和機械共同合作，開發能夠遮住口鼻，又能看出表情的透明口罩，不織布加上防霧設計的透明視窗，能清楚看見唇部的動作，也不會因為口中的水氣而霧化，3D立體造型設計可以完整包覆臉部形狀，無壓力耳帶彈性佳，久戴也能舒適無壓迫感。

台灣康匠總經理陳勇志表示，「台灣康匠專注研發、持續創新，情嚴峻時，工廠日以繼夜生產一般口罩，每個人都很疲累，但同仁們聽說要為聽障者做透明口罩，大家眼睛都亮起來了，對於做不一樣的事情與有榮焉。為有需求的人戴上透明口罩是一種友善的標誌。」

首批透明口罩將贈與國家兩廳院、蒲公英聽語協會、中華民國兒童慈善協會、嘉義市教育處、台北市啟聰學校、桃園市聲暉協進會、台灣手語翻譯協會等社福及教育單位。目前許多企業也有意加入倡議與響應合作。