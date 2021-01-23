左圖為寒舍餐旅將於105年5月19日掛牌上市前一個月，賴英里（左1）、蔡伯翰（左2）出席法說會情形。右圖為110年1月22日驟逝的蔡伯府 ... 左圖為寒舍餐旅將於105年5月19日掛牌上市前一個月，賴英里（左1）、蔡伯翰（左2）出席法說會情形。右圖為110年1月22日驟逝的蔡伯府 (中央社檔案照片.TN合成)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）寒舍集團創辦人蔡辰洋長子蔡伯府，原被視為接班人，他與自家飯店員工黃閔暄戀愛結婚，猶如韓劇「情定大飯店」翻版，後傳婚變又成媒體焦點。近年蔡伯府淡出飯店經營，沒想到以48歲之齡驟然去世，令人不勝唏噓。

圖/寒舍集團官網

寒舍集團證實，董事蔡伯府22日晚間約9時，因身體不適送醫，急救後仍不幸去世，終年48歲。

蔡伯府是寒舍集團現任董事，為已故創辦人蔡辰洋長子，是國泰蔡家第三代，也是目前寒舍董事長蔡伯翰的胞兄。

他們的父親蔡辰洋在2016年1月15日因心肌梗塞病逝，享壽66歲，沒想到5年之後，長子蔡伯府也因身體狀況驟逝。

國泰蔡家第二代的蔡辰洋有過三段婚姻:

●他與元配生下蔡伯府、蔡伯翰以及女兒蔡佳棻;

●之後與演員王釧如結婚，生下一子蔡伯璽；

●與王釧如離婚後，蔡辰洋與長笛演奏家賴英里再婚。

蔡伯府所學專長為財務金融，個性沈穩內斂，與胞弟蔡伯翰感情和睦，自美留學歸國後，在父親的安排下先後去中國信託、日盛集團歷練；蔡辰洋在1986年創辦寒舍集團，2002年更拓展集團業務至飯店業，把十信案期間賣掉的家族企業來來飯店買回，並更名為台北喜來登大飯店，蔡伯府兄弟則回到自家事業學習經營管理。

中央社報導，蔡伯府身為長子，是最早被安排接班的人選，也曾出任寒舍餐旅董事長。但在公司興櫃掛牌後，蔡伯府2015年就卸任董座，由繼母賴英里接棒，市場當時就傳出蔡伯府是因為健康因素，才以大股東身分出任董事、淡出經營領導層面，但相關消息未獲得證實。

2018年賴英里請辭董事長，交由當時的執行長、蔡辰洋次子蔡伯翰接手至今。

寒舍集團作風與創班人蔡辰洋一般，向來行事低調，但蔡伯府的婚姻狀況屢登媒體版面；2004年，蔡伯府與自家飯店員工黃閔暄戀愛結婚，一度讓富三代與員工的愛情故事傳為佳話，但之後傳出婚變，蔡伯府還因涉嫌恐嚇大舅子而吃上官司，去年(2020年) 8月則爆發退票危機。

儘管近年傳出健康不佳消息，但去年股東常會蔡伯府仍以董事身分出席，沒想到昨天突然離世，令人不勝唏噓。

【人生如戲】寒舍首席接班人蔡伯府驟逝 婚姻與健康亮紅燈•近年淡出領導層

寒舍餐旅109年12月2日舉行法說會，由董事長蔡伯翰（中）主持 ，第3季營運回溫，合併營收季增63.96%。 （寒舍提供） 中央社檔案照片