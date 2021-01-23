【中央借將】台北市都發局長黃景茂請辭　將任台灣國家住都中心執行長

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台北市政府都市發展局長黃景茂今天（23日) 說，預計農曆過年後請辭局長，離開北市府，接受國家住宅及都市更新中心(以下簡稱: 住都中心) 邀請，擔任執行長職務。

台北市政府發言人陳智菡表示，台北市在社會住宅興建與計畫成果豐碩，中央有需求主動來借將，市長柯文哲認為推動社宅需要中央和地方協力，樂見黃景茂把台北經驗帶到中央，希望早日實現居住正義。

中央社引述黃景茂表示，接任住都中心執行長，是因中央持續推動社會住宅和都市更新等政策，國家需要他的專業，他才會選擇接任執行長職務，至於請辭北市都發局長簽呈還未上簽。

黃景茂說，擔任台北市都發局長期間，業務繁忙，期間協助改善大彎北段、大巨蛋案、社會住宅發包等議題，相關議題及政策目前皆陸續往前邁進，所以決定請辭，接受住都中心邀請擔任執行長；至於外界提到是因社宅租金等狀況才請辭，他否認此說法。

黃景茂現年64歲，在107年12月25日接任北市府都發局長，前局長為林洲民。黃景茂任職都發局長期間，最引人注意的是擔任台北市都市設計審議委員會主席時，通過大巨蛋案；此外，近期社會住宅租金也引發外界討論。

黃景茂曾任高雄市政府工務局養護工程處總工程司、高雄市政府工務局養護工程處處長、內政部營建署副署長、內政部營建署代理署長、台中市政府秘書長。