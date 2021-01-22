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澳洲要求付費給新聞媒體　谷歌揚言停止搜尋引擎服務

澳洲正研擬一部法律，要求Google、臉書Facebook 等科技公司付費給新聞媒體

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/22 20:07
谷歌商標（照片來源：美聯社）

谷歌商標（照片來源：美聯社）

（台灣英文新聞／國際組　外電報導）澳洲政府近日研議修法，擬要求包括谷歌與臉書在內的平台付費給新聞媒體，谷歌則揚言要退出澳洲市場。

澳洲正研擬一部法律，要求谷歌（Google）、臉書（Facebook），甚至其他科技公司付費給媒體公司，若通過則將是全世界第一部要求平台付費使用新聞內容的法律。

這些總部在美國的科技公司對此非常反彈，甚至揚言要終止他們在澳洲的部分服務。

谷歌紐澳分公司的常務董事席爾瓦（Mel Silva）在週五（22）一場參議院公聽會中表明，這部法律根本「行不通」，且將對谷歌的生意及數位經濟帶來衝擊性的前例。

席爾瓦還直言，如果法律正式通過，「將會使我們別無選擇，只能在澳洲停止谷歌搜尋引擎」。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）則表示，政府將致力於在今年通過該法，且國會議員們不會屈服於「威脅」。

莫里森強調，「在澳洲，我們制定自己的規則，決定你在澳洲可以做的事。」

英國媒體BBC 報導，谷歌佔據澳洲的搜尋引擎市場，且因缺乏競爭者，被政府稱為近乎是生活必需的工具。

澳洲政府認為，像谷歌這樣的科技公司的客戶包括那些想要上網閱讀新聞的民眾，因此他們應該支付合理價錢給媒體公司，作為提供新聞內容的報酬。

澳洲政府也認為，新聞產業對民主政體至關重要，因此對新聞產業提供財務支持也是必要的。

美國政府則在本週呼籲澳洲停止制定該法，並建議澳洲應改為設立自主性規範。

谷歌在近日才與法國一媒體聯盟達成協議，谷歌未來若在搜尋結果中顯示部分新聞內容，將向各媒體支付費用。

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