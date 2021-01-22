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勾結圖利友好廠商　台灣微軟前經理報低價助廠商狠削1.2億

台灣微軟前經理張銘芳涉嫌以不實公部門採購案低價售出自家軟體，讓廠商賺價差

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By 財經組, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/22 19:12
微軟商標（照片來源：美聯社）

微軟商標（照片來源：美聯社）

（台灣英文新聞／財經組　台北報導）台灣微軟公司內部驚傳弊案！前經理張銘芳涉嫌以不實的公部門採購需求，以低於市價的金額將軟體授予代理商或經銷商友人，代理商和經銷商取得低價產品後再拿去市場販售，以此價差獲利高達新台幣1.2億元；目前檢調已介入調查，並將五名涉案人士以詐欺背信等罪嫌偵辦中。

綜合媒體報導，台灣微軟公司前經理張銘芳在2016年至2017年間，為賺取業績獎金並圖利友好經銷商與代理商，夥同代理商展碁國際股份有限公司企劃經理鄭珮雯，經銷商精誠軟體服務業務代表翁沛詠、中菲電腦股份有限公司業務經理莊至傑，以及大同世界科技股份有限公司協理楊天助等人，以中華郵政有大批採購需求為由，持不實報價單，向台灣微軟爭取政府折扣價。

報導指出，張銘芳因此獲得新台幣380萬元的業績獎金，其餘代理商和經銷商則是因低價取得微軟產品再轉赴市場販賣，從中以價差獲利高達新台幣1.2億元，等於是讓微軟損失慘重。

據悉，台灣微軟除透過代理商及經銷商等通路販售軟體外，針對政府機關的採購標案，則會以專案方式提供遠低於市價的折扣，沒想到這項政策卻遭內部主管利用，報導指張銘芳等人前後取得逾30筆低價軟體交易。

檢調獲報後，檢察官洪敏超在週五（22）指揮調查局台北市調處，搜索張銘芳住處等12個地方，並以詐欺背信、偽造文書等罪嫌，約談並調查張銘芳等五人。

張銘芳
台灣微軟
軟體
弊案

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