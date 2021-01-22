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臺灣股票博物館推出「基金主題特展」

By  台灣英文新聞
2021/01/22 18:52
照片來源：集保結算所提供

照片來源：集保結算所提供

臺灣股票博物館自101年底成立，迄今已屆滿8週年，由於館藏展品豐富充實，導覽人員解說生動活潑，已吸引突破15萬人次參觀，集保結算所為推廣金融知識教育，達到普惠金融之建館宗旨，並符合民眾對金融知識及理財之需求，特別規劃「基金主題特展」，讓民眾在參觀股票博物館了解股票知識之外，同時也能認識另一項投資工具–「基金」。

集保結算所企劃部經理兼臺灣股票博物館館長黃素惇表示，本次「基金主題特展」展示內容非常豐富，分為四個部分：

(一) 認識基金：介紹何謂共同基金、ETF，以及基金種類，讓參觀民眾對基金有基本的認識。

(二) 實體基金受益憑證：展示早期投信公司發行之實體基金受益憑證，並透過透明電視螢幕，將實體受益憑證與虛擬影像結合，以輕鬆活潑的方式介紹其內容，讓參觀者經由影像瞭解基金實體之樣貌。

(三) 基金資訊觀測站：介紹由集保結算所與投信投顧公會共同規劃，設置之「基金資訊觀測站」，提供可同時查詢境內及境外基金之平台，讓參觀民眾知悉查詢基金相關訊息之管道及功能。

(四)基金通路：介紹響應金管會的金融創新政策，由集保結算所、櫃買中心及投信投顧公司共同成立基金網路銷售平台-「基富通證券」，讓參觀民眾能認識此基金投資通路，輕鬆、便利地投資基金。

「基金主題特展」即日起展示，臺灣股票博物館竭誠歡迎舊雨新知前來參觀，相信將會讓您有一趟充實有趣的參觀行程及快樂時光，為方便安排您的參觀時間，請先來電預約，預約電話:(02)2514-1300。

更新時間 : 2021-01-22 20:33 GMT+08:00

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