學科能力測驗登場 喝「包種」為考生添好運

大學學科能力測驗從今(22)日起登場， 為替考生祈福，新北市農業局特別準備新北好茶「鐵定包中」 包種茶包，於本市各考場考生休息區免費提供， 讓考生及家長沾沾喜氣，來杯包種，祝福所有考生金榜提名，「 包中」理想中的學校。

今明連續兩天舉行大學學科能力測驗，除了憑藉著實力及考運之外， 重要的還是「平常心」應對。考前品杯來自冠軍茶鄉-坪林的「 包種」茶，除了有助於幫助考生在寒冷的天氣暖心之外， 同時安心凝神，取「包種」其音意，期望考生「包中」 理想的好學校，今年農業局於新北市9個考場(華僑高中、 新北高工、板橋高中、新莊高中、新莊國中、新北高中、三民高中、 永平高中、錦和高中) 於考生休息區提供免費包種茶包，將服務約9千名考生， 為考生加油打氣，也祝福考生們「包中」好學校， 除了喝茶加持以外，目前也適逢新冠肺炎疫情升溫， 提醒考生及陪同的家長，品嚐包種茶後也務必將口罩配戴好， 保護好自己的健康。

坪林區農會總幹事林文恭表示，新北市為包種茶的發源地，北部地區 用來製作包種茶的品種「青心烏龍」俗稱為「種仔」， 早期茶商販售茶葉習慣以四兩為單位，將茶葉用方形毛邊紙包裝， 包裝外再用蓋上商行名號印章後販售，久而久之，這種用「種仔」 製成的茶包起來賣，就被稱為「包種茶」。如今因「包種」與「 包中」音相似，取其諧音對考試象徵表達祝福之意，象徵「 包準考中」。

農業局表示，新北市嚴格實施「茶清方案」， 於各產區辦理茶葉評鑑時，密集進行農藥抽檢管理， 替民眾把關茶品安全、強化茶品檢驗及輔導安全管理。 本次考場所準備的茶包，皆保證在地生產，品質安全兼具， 考生於考試期間可在考生休息區免費索取包種茶包，祝福「包中」 心中理想的學府。若民眾想購買新北好茶產品， 可認明新北市各茶區農會舉辦評鑑比賽茶品，選購「新北好茶」 便是安心安全的保證，購買好茶可洽坪林區農會(02)2665- 7227。