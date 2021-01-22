防疫外一章 五股興珍社區蚓魚菜共生 長輩種蔬果招蜂引蝶還有音樂陪伴

防疫期間，許多民眾不敢再到處趴趴走，五股區興珍社區銀髮俱樂部和照顧關懷據點特別開闢蚓、魚、菜共生園區，讓長輩種菜、拔菜，甚至做為共餐食材，一旁還有撒克斯風老歌演奏，長輩到此一趟，有如到外地農場旅遊。

興珍里長鄭國榮說：「長輩種菜和蔬果，不僅招蜂引蝶，還有環保共生共榮！」他和擔任興珍社區發展協會的太太楊惠婷，一手推動共生園區，在多位志工的協力下，將一般魚菜共生的理念，進一步發展成蚓菜共生。

從蘆洲監理站長退休下來的江梅英，擔任興珍環保綠美化導覽志工，她表示，一條蚯蚓一天可以吃下與自身等重的食物，她們引進太平二號紅蚯蚓，在蚓菜共生的菜圃，蚯蚓吃廚餘，製造有機肥，高麗菜長特別的肥美。

蚓菜共生園區的另一端則是魚菜共生，以水耕方式種植A菜、蘿蔓和萵苣，菜下面則是各色魚兒優游，長輩在照顧這些魚菜園、蚓菜園時，又有撒克斯風歌手江世賢等人吹奏老歌，天氣回暖、陽光普照，長輩說不輸到外地旅遊。

新北市政府社會局長張錦麗表示，興珍社區不僅成立銀髮俱樂部和照顧關懷據點，從週一到週五照顧社區長輩，也是知名環保社區示範點，還連續6年拿下內政部治安標竿社區，近年來在里長、理事長夫婦的聯手努力下，更推動性別平等、家暴零容忍，甚至全家人都受訓成為紫絲帶防暴宣講達人。

張錦麗說，疫情期間，各關懷據點或銀髮俱樂部在辦理健康促進等課程時，要特別注意防疫的要求，以確保長輩的健康，盡量以取餐分食代替共餐，並維持社交距離。

張錦麗和五股區長洪崇璉、市議員蔡淑君、財團法人林阿仁基金會董事長林義一等人專程前往興珍社區關懷長輩，林義一並贈年節加菜金。