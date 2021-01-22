喜迎牛年好彩頭 北富銀發財金、發財水全台限量發送

農曆新年即將到來，為了與大家一起歡喜迎新春， 台北富邦銀行將與八大行庫同步，預定自2/3起(註)率先提供新 鈔提領與兌換，方便大眾提早做好現金安排。此外， 北富銀還限量準備了象徵旺財開運的發財金及發財水免費致贈給全台 客戶，民眾不妨把握機會，趁新春沾沾好運氣， 為新的一年迎來吉利的好兆頭！

牛轉乾坤添好運 紫南宮發財金送給你

台灣民間習俗中，春節到廟裡求發財金放在皮包或皮夾裡， 能夠開運祈福、保佑財運順遂， 其中又以竹山紫南宮等著名廟宇所發放的「錢母」最受歡迎。 今年考量疫情升溫，竹山紫南宮已宣布停辦春節錢母發放活動， 不過北富銀為了祝客戶新春好運旺旺來，已事先準備好25,000 份牛轉乾坤發財金，特地送到竹山紫南宮的天公爐及主爐「過爐」， 吸收鼎盛香火以獲得神明庇佑。自1/27~2/9期間， 來行的理財客戶即可獲贈開運發財金一份，送完為止， 讓好運延續一整年！

喜迎新春換新鈔 2/3~2/9率先開放兌領

每到農曆年前夕，就是民眾換新鈔的尖峰時期， 使用簇新的新鈔發紅包不僅象徵了吉祥喜氣， 更代表與親友一起迎新送舊，是傳統習俗中非常美好的祈願。 為了滿足民眾兌換新鈔的需求，同時因應新冠肺炎疫情， 盡量分流兌領人潮，今年北富銀全台134家分行將與八大行庫同步 ，預計自2/3起至2/9開放新鈔兌領服務，一連五天不間斷， 讓客戶換好換滿，輕鬆備妥過年期間需要的現金。

北富銀也提醒民眾， 往年央行對臨櫃兌領百元新鈔的數量都會有所規定， 建議前往分行兌領前可先查詢相關資訊。 北富銀於新年期間也將安排團隊確保全台ATM提領順暢， 陪伴民眾平安順遂迎新春！

牛運亨通發財水 2/17開工日免費索取

希望新年度事業財運亨通，開工時當然少不了要討個好彩頭！ 北富銀將於2/17開工日起，在全台134家分行準備限量「 牛運亨通」發財水，只要來行洽辦業務即可免費索取。 今年發財水的瓶身圖樣特別應景， 讓生肖牛穿上了喜氣洋溢的紅色不倒翁服，不僅模樣俏皮可愛， 更象徵跨越了2020年的挑戰，以旺盛運勢邁向嶄新的開始！

北富銀表示，這批發財水會在農曆年前送入銀行金庫， 經過整整二週的財氣加持，是最受民眾歡迎的開運吉祥小物， 每年只要開放，很快就會被索取一空。因此今年北富銀特別再加碼2 ,000瓶，全台共計40,888瓶，送完為止， 希望讓更多民眾可以把財氣帶回家！

滿足年節金融需求 線上服務不打烊

為滿足大眾連假期間的金融需求，北富銀春節服務不打烊，全台AT M存/提款機、網路銀行、富邦行動銀行App及客服專線，都將2 4小時在線為客戶提供服務。如果民眾有定存恰逢年假期間到期， 也會依客戶約定自動續存或直接轉入活存帳戶，不會有任何影響。

北富銀提醒民眾，若手邊若有即將到期的信用卡或貸款帳單， 最好趁農曆年前及早繳清，才不會受突發情況的影響， 可以安心過好年。若繳款期限正好落在農曆春節期間， 北富銀會自動遞延繳款服務，繳款截止日將順延至年後第一個營業日 (2/17)。海外ETF股票交易服務配合國外交易所的開盤狀況 ，過年期間照常提供服務； 國內與境外基金商品受理交易時間則會有所調整， 詳情可參閱北富銀官網相關公告。