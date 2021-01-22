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台灣證交所：本週發行量加權股價指數漲幅約為2.58% 上市股票總市值達48.78兆元

By  台灣英文新聞
2021/01/22 18:32
台灣證交所：本週發行量加權股價指數漲幅約為2.58% 上市股票總市值達48.78兆元

根據臺灣證券交易所統計，110年1月22日發行量加權股價指數收盤為16,019.03點，較上週(110年1月15日)的15,616.39點上漲402.64點，漲幅約為2.58%，台灣50指數收盤為13,664.84點，較上週的13,079.14點上漲585.70點，漲幅約為4.48%，寶島股價指數收盤為18,179.93點，較上週的17,736.05點上漲443.88點，漲幅約為2.50%。產業別指數方面，漲幅以半導體類指數上漲7.71%為最大，跌幅以油電燃氣類指數下跌4.40%為最大，未含金融類指數上漲437.84點，漲幅約為3.17%，未含電子類指數下跌369.84點，跌幅約為2.38%，未含金融電子類指數下跌291.43點，跌幅約為2.18%。

本週集中交易市場總成交金額為1兆8,424.64億元，全體上市股票成交金額為1兆7,515.62億元，股票成交量週轉率為3.99%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類7,947.59億元，占全體上市股票交易金額45.37%

第二名，電子零組件類2,242.05億元，占全體上市股票交易金額12.80%

第三名，航運類1,268.43億元，占全體上市股票交易金額7.24%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，航運類15.35%

第二名，電子零組件類11.05%

第三名，半導體類10.06%

累計今年年初開盤迄今共15個交易日，集中市場總成交金額為5兆6,537.86億元，市場日平均成交金額為3,769.19億元，股票成交量週轉率為12.70%，股票日平均成交量週轉率為0.85%。

2021年1月22日全體上市公司市場總值為新台幣48兆7,773.03億元，較上週(2021年1月15日)市值47兆5,400.56億元增加1兆2,372.47億元，增幅約為2.60﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)

更新時間 : 2021-01-22 20:32 GMT+08:00

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