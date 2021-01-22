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〈時評〉支持醫護人員 台灣政府應成立「醫療機器人國家隊」

By 前太空中心主任 吳作樂
2021/01/22 18:58
照片來源：<a href="https://www.facebook.com/xenexdisinfection/?ref=page_internal" target="_blank">xenex FB</a>

照片來源：xenex FB

台灣自2020年1月出現首例武漢肺炎(Covid-19)病例後，衛生福利部就持續採滾動式修正相關防疫規範，第一線的防疫人員，從機場、各地衛生局與醫療機構也都不辭辛勞投入防疫工作，全國民眾在資訊公開透明的情況下，落實個人防護措施，讓台灣交出漂亮的成績單。

然而人不是鐵打，一定會疲勞、閃神，桃園醫院身為第一間收治武漢肺炎病患，如今也成了第一間傳出院內感染的醫院，中央疫情指揮中心雖然緊急補破網，但疫情尚還有諸多變數，有些縣市政府卻選在此時發「禁桃令」，重重打了第一線防疫人員一把掌。試問誰願意在看不到敵人(病毒)的情況下作戰，誰願意在高風險場所中工作，又或者是持續堅守崗位治療病患呢?這波疫情何時會過去，沒人說的準。

放眼國際，以色列、中國、南韓等國家皆有公司投入研發機器人來協助醫護人員處理一些例行性工作，如量測體溫、血壓、送餐、清潔與消毒等，南韓更為了保障醫護人員的生命安全，將機器人放在最高風險的位置上，執行COVID-19的檢驗工作。

世界各國齊心投入防疫工作的同時，放在優先位置的不只是疫苗的研發，還有守護第一線人員的生命安全，畢竟一位專業人員，無論是醫師、護理師、檢驗人員等都不是一、二天養成的，國家經濟、社會得以正常運作都是建立在人民的健康與福祉上。

台灣在防疫交出漂亮的成績單，一切歸功第一線人員。然而這場馬拉松賽還看不到終點，中央政府與地方政府要做第一線人員的後盾，而不是用各種方式打擊士氣。政府齊心抗疫可從成立口罩國家隊看出端倪，如今我們的醫護人員長期曝露在高風險環境當中，我們應在此時成立「醫療機器人國家隊」，除了減少醫護人員被感染的風險外，還可以為AI產業開創新商機，逐步接軌國際。

武漢肺炎
防疫

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