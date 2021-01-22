福泰飯店和桔子商旅 閨蜜旅遊住宿專案

因眾多粉絲敲碗許願，福泰飯店集團特別將在台北國際旅展中獲得廣大好評的閨蜜旅遊住宿行程重整並去蕪存菁，同時集結了旗下福泰飯店之新竹福泰、彰化福泰和福泰翡翠灣渡假飯店，以及桔子商旅品牌之台中桔子商旅及嘉義桔子商旅，於2021全年度，共同推出閨蜜旅遊精選2.0版，以更豐富的多元優惠、更全面的旅遊整合，讓閨蜜們的身心靈都能享受到最極致的寵愛。

由福泰飯店及桔子商旅所共同推廣之閨蜜旅遊住宿專案，涵蓋了閨蜜界重視的情感、健康、時尚及餐飲等4種元素，並依據不同城市之特色，創造了各自精采的行程規劃，如入住福泰翡翠灣渡假飯店的閨蜜，可以在日間恣意品味無敵的海天一色美景，入夜則可以和閨蜜暢談心事還兼顧美顏保養；新竹福泰飯店則是彙整了網美拍照潮店懶人包，讓閨蜜可以輕鬆營造獨有的文青風。

台中桔子商旅和當地新起網美潮店合作，讓閨蜜房客盡情累積各式美照，還可以免費享用特色飲品和車輪餅，退房時還會送給拍立得紀念照，為閨蜜再添一筆美好紀錄；彰化福泰飯店將住宿結合「偽出國」體驗及美食，精選出當地共10處『偽出國』超美景點，讓閨蜜們可以著韓服、遊歐式莊園，不用出國就能環遊世界；選擇嘉義桔子商旅的閨蜜，則可享有阿里山包車行程套裝或是美體按摩等加購優惠。

福泰飯店和桔子商旅2021年閨蜜旅遊住宿專案簡介：

福泰翡翠灣渡假飯店－「翡翠珠被」閨蜜專案

海景標準客房平日NT$2500元起(含早餐)，入住即擁有女兒保養體驗組、女兒體驗面膜、冰火飲料、野柳地質公園門票和咖啡折價券(以上贈品依入住人數贈送)。

新竹福泰飯店－「新竹瘋x 文青DAY&NIGHT」閨蜜專案

標準雙人房平日NT$3099元起(含早餐)，入住即贈女兒保養體驗組及女兒體驗面膜(以上贈品依入住人數贈送)，每房再贈送一只閨蜜禮籃(內含點心及微酒精飲料)，憑入住房卡還可享合作店家優惠折扣。

彰化福泰飯店－「偽出國漫步歐風庭園」閨蜜專案

豪華雙人房平日NT$3,199元起（含早餐），專案住宿可享周邊合作商家優惠 . 享有專人服務入住事宜(免除大廳櫃台排隊Check in)，及專人協助各項景點預約行程，以及飯店專車來回接送乙次(或計程車接送乙次)，同時入住再贈送迎賓飲品及面膜保養的女兒旅行組、探索迷宮歐式莊園 ~ 韓服體驗或唯愛庭園入園門票(需事先預約)。

台中桔子商旅－「舊城漫步閨蜜美食之旅」閨蜜專案

精緻雙床房平日NT$2699元起(含早餐)，閨蜜入住時，每人皆贈送精緻甜點與氣泡飲，凡本專案之住客再加碼送拍立得紀念照，以及可至合作店家兌換特色飲品和車輪餅。

嘉義桔子商旅－「友你一桔閨蜜同享住房」專案

高級雙人房平日NT$2,580元起(含早餐)，入住隨房贈閨蜜精緻旅行隨身包一組及甜點一份，憑房卡可享嘉義桔子商旅周邊合作商家優惠。