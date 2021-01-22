礁溪寒沐酒店 「金牛燦沐春」新年月熱鬧登場

牛兆豐年納春福！礁溪寒沐酒店即日起至2月28日熱鬧呈獻「金牛燦沐春」春節造景、餐飲與抽獎活動！首先，大廳以日本新年為主題搖身一變為紅白神社，許願祈福的達摩不倒翁、賽錢箱、七福神、注連繩等特色裝飾，感受濃厚東洋風情，滿足「偽出國」的旅遊心情！匯聚異國美食的MU TABLE於除夕至初六獻上圍爐必嚐「汕頭砂鍋魚頭」、「普羅旺斯紅醬羊肩排」等中西海陸豐餚，每位1,180元起+10%，除夕晚餐更加碼「火焰明蝦牛奶貝料理秀」，闔家齊聚喜迎春！

1樓伴手禮花車於2月26日前限定販售各式賀年甜點，首推集結麻將、骰子等造型的「新年麻雀禮盒」以及閃耀金澄光芒的「柳橙玫瑰新年旅行蛋糕」，每個皆為380元。熱銷好評的寒舍經典「金雪絮餅」禮盒，同步提供限時優惠，2月28日前購買立即享有9折每盒405元優惠價，51盒(含)以上更獨享6.7折，每盒只要302元！

迎接寒假到來，酒店規劃一系列適合全家大小玩樂的活動。2月28日前每日上午舉辦「新春萬花筒」手作課程，農曆過年期間更特別推出「吉祥畫春」寫春聯、「新春淘樂趣」黏紅包等精彩活動。此外，以早期農業時代牛隻身上必掛的鈴鐺文化為發想，推出金牛年限定「寒沐幸運鈴」釣鈴鐺活動，賓客於1月25日至2月28日期間憑當日館內消費399元以上之發票，就有機會釣中湯屋券、餐券等大獎，響亮鈴聲中喜迎牛年吉運！詳情請洽礁溪寒沐酒店T+886 3 905 8000或至官網。

日式神社造景 豐盛百匯賀年宴

金牛賀歲喜迎春！礁溪寒沐酒店即日起至2月28日推出一系列「金牛燦沐春」春節限定活動！首先，矗立於大廳的紅白日式神社，為團隊特以日本新年為主題量身打造的節慶造景，由外型渾圓可愛、象徵許願祈福的「達摩不倒翁」歡迎每位賓客的到來，接著進入內進行參拜，誠心地將寓意「結緣」的五元錢幣投入手工製作的「賽錢箱」中，以感謝神明一年來的恩澤，以及正月迎新的「注連繩」稻草圈、賜贈好運與繁榮的「七福神」等裝飾物，引領賓客體驗日本傳統文化。

一元復始，萬象更新，以豐饒饗宴展開新的一年！

MU TABLE於2月11日除夕至2月17日初六期間展演新春限定菜色，每位1,180元起+10%。首推象徵團圓美滿的「汕頭砂鍋魚頭」，金黃酥香的炸魚塊、豬肉絲、香菇、蔥段、白菜、紅蘿蔔絲等澎湃配料，搭配熱騰騰的大骨湯頭，溫暖感受圍爐氣氛。烙印上美麗烤痕的「普羅旺斯紅醬羊肩排」，佐沾以大量新鮮蔬菜與香料熬煮而成的法式紅醬，酸甜氣息更襯羊肩排迷人滋味，以及散發濃郁起司奶香的「青檸奶香焗生蠔」、宜蘭在地「大溪漁港小卷佐三星蔥醬」等特色佳餚！甜點桌檯上擺滿造型吸睛的新春糕點，包含炮竹外型的「草莓炮竹泡芙」、精緻宛如金桔的「起司小柑橘」、小巧蘋果樣貌、平安涵義的「香草炒青蘋果」等。除夕當晚更加碼表演「火焰明蝦牛奶貝料理秀」，肥彈鮮美的大海漁獲於炙熱火焰中迸出燒烤香氣，勾起誘人食慾！

伴手好禮獻心意 蜜甜滋味入心懷

農曆新年即將到來，以甜蜜佳禮傳遞喜氣予親友！1樓伴手禮花車即日起至2月26日販售各式春節特定糕點，送禮自嚐兩相宜！首先推薦「新年麻雀禮盒」每盒380元，集結多款年節造型點心，仿真精緻外型令人驚艷，包含以巧克力製成的白板、紅中、發財、骰子等麻將棋牌、白豆沙捏製的古早味紅龜粿，以及點綴上「財」字樣的紅色馬卡龍等，感受濃厚賀春氛圍。起源於英國18世紀，使用麵粉、奶油、蛋與糖各一磅製成的磅蛋糕，因常溫容易攜帶與保存，為旅人的隨身美味，因而又稱為「旅行蛋糕」。點心房特以寓意「大桔大利」的冬令水果柳橙入味製成「柳橙玫瑰新年旅行蛋糕」每條380元，金黃亮澄的巧克力嬌柔包覆著以柳橙醬與玫瑰花釀做成的磅蛋糕，濕潤綿密的口感中透出淡雅橙香與花香。此外，嚴選宜蘭金桔製成、酥軟紮實的寒舍集團人氣「金雪絮餅」禮盒，同步獻上限時優惠！凡於2月28日前購買，1至10盒立即享有9折每盒405元優惠價，11至20盒享85折優惠，21至50盒享8折優惠，51盒(含)以上則獨享67折優惠，每盒只要302元！

家人齊聚玩樂趣 鈴響佳禮迎吉運

令人期待的寒假時光，大手牽小手歡樂出遊！酒店即日起至2月28日精心規劃多樣適合全家一起共度的親子活動。每日上午舉辦「新春萬花筒」DIY手作課程，動手製作專屬自己的繽紛萬花筒。2月10日小年夜至2月15日初四加碼推出「吉祥畫春」寫春聯活動，提筆揮毫寫下過年祝賀詞采。晚間時段兒童休憩室「樂未央」推出「新春淘樂趣」黏紅包活動，讓小寶貝們黏上膠帶，在草坪上玩樂黏滾紅包，將幸運好禮帶回家！

迎接金牛年的到來，酒店亦特別推出「寒沐幸運鈴」，以早期農業時代的農田牛隻身上繫的鈴鐺為靈感，設計趣味釣鈴鐺活動，賓客於1月25日至2月28日期間，只要憑當日館內消費399元以上之發票，就有機會釣中MU TABLE雙人餐券、湯居屋雙人券、馬卡龍禮盒等豐富好禮，清脆悅耳的鈴聲中迎向金牛年！