欣葉俱樂部 聯手台酒演繹台式「酒」加「菜」

講到台灣味，您腦海中浮現的是什麼樣貌呢？才邁入 2021 年，欣葉台菜與台 酒埔里酒廠，便以短期專案企劃的方式，聯手打造台味餐酒館，提供消費者享受美食好飲的去處！一個是有著百年歷史、被譽為「紹興故鄉」的酒廠，一個是以台菜深耕台灣 44 年、知名的餐飲集團，都可說是大眾生活中熟悉的品牌，兩者聯手合作，期許以新穎、有趣的方式，讓消費者認識並細細品味台灣的「酒」加「菜」。

一踏入「欣葉俱樂部」可發現有著與以往欣葉台菜截然不同的風格，四處可見的台灣菸酒產品與意象，除強調餐酒館的定位，也強化了獨特的台灣元素；色彩表現上有年輕新台式的霓虹燈色調概念，將欣葉台菜本身標準綠色與台灣常見的的紅色，均增添一點螢光感，傳遞餐廳台味且不失精緻的質感；懸掛牆面的大布旗以螃蟹、雞等圖案呼應「紅蟳米糕」、「三杯雞」等餐桌常見菜色，外帶飲料包裝則與夜市撈金魚提袋造型近似，充滿了台灣日常生活的趣味，菜單更赫然發現年輕人熟悉的知名師園鹽酥雞，讓人意外且驚喜；平日午間以380元Semi-Buffet形式供餐，價格相當親民，單點餐單則囊括了滷、炸、烤、炒、冷盤與湯品等欣葉巧味，呈現餐廳厚實基本功；為提升餐酒館飲品專業與多元面貌，欣葉還邀請曾與多家高端餐廳合作的「WA-SHU和酒」協助規劃「欣葉俱樂部」特調，無論是台台聯手、聯名調酒或產品合作，都以「環繞台灣」的元素，展現屬於台式的餐飲生命力。

台台聯手 打造台味印象

被譽為「紹興故鄉」的台酒埔里酒廠早在20年前開放廠區供遊客參觀即聲名大噪，也是臺灣「觀光工廠」的濫觴，近日更積極進行廠區「風華再現」裝修，其生產的紹興酒亦常與話梅一起相加，成為品嘗台菜或喜慶宴客的佐餐酒；此次台上加台的攜手合作，特別以紹興調酒，如紹興烏梅冰沙、葡萄氣泡特調，以及WA-SHU和酒特調「西瓜威士忌紹興」，將紹興酒開啟出別於以往的面貌，與俱樂部的餐點激盪出全新的台味組合；店內除可品嚐到埔里酒廠的紹興香腸，還供應知名的台酒紹興米糕冰棒，米糕脫下主食的外衣，在欣葉俱樂部搖身一變成甜點！

和酒助陣 提升飲品多元面貌

此次合作另一靈魂人物，WA-SHU和酒的主理人稻葉智章（Tomo）曾經挑戰將夜市小吃製成調酒，亦合作過如龍吟日本料理、鮨天本、MUME等米其林餐廳，但從未與台菜餐廳合作；稻葉智章先生初到台灣時除了鼎泰豐以及夜市小吃之外，最常聽到有人推薦欣葉台菜，因此欣葉可說是建立他對「台菜」的最初印象：「看似家常、平凡，口味卻非常道地，無論是家庭聚餐或宴客，都是溫馨得體的好選擇」。也因WA-SHU和酒的調酒風格看似樸實無華，風味卻明確到位，用真誠的味道征服客人的味蕾，與欣葉雙方理念非常契合。本次聯名特調設計、挑選的調酒6款，都與「台灣」有非常緊密的連結。如香菜是台菜、小吃中不可或缺的食材，馬告是台灣原生的新香料，「香菜」跟「馬告通寧」搭配滷味拼盤，像黑白切上面都會放上一點香菜，或馬告的辛香有提味的作用都不會有違和感；東方美人是台灣有名的茶品，此款茶風味特調可搭配滷肉或是調味中的豬肉、牛肉料理；以台灣代表水果芭樂與鳳梨為概念的通寧特調，像吃桌菜時的果汁；另外首度發表的「西瓜威士忌紹興」，台酒紹興與西瓜調和製成冰磚，個性中不失清爽感，提高整體的接受度也讓人眼睛為之一亮；幾款設計都很符合台灣人的飲食習慣。

Semi Buffet 價格超值 輕鬆點多樣吃

為嘉惠附近密集的上班族，週間的午餐不僅以Semi-Buffet的方式呈現，且主餐台味定食+迷你百匯僅需要380元的親民價格；6款主餐包括欣葉膾炙人口的滷肉飯、噴香誘人的三杯豬腳，還有近年被視為台味代表之一的牛肉麵，另外2道從欣葉董事長李秀英女士挖寶而來的黑椒嫩肉、肉醬麻婆豆腐雞肉，有著家常熟悉的好滋味，每款主餐均附上3道精緻小菜，自助餐檯區則提供10多道菜式，涼菜、熱食、滷味、炸物、熱湯、水果及甜品，目前包括醉蝦、白斬雞或燻雞、泡菜軟絲、XO醬蘿蔔糕、糖醋排骨、每日一滷、師園鹹酥雞、醬拌時蔬等。

單點豐美 台式功夫不縮水

雖短期專案企劃，「欣葉俱樂部」菜單呈現出厚實的台菜基礎，匯集開胃冷盤、蒸物、台菜、湯品等，特別的是將受歡迎的搭酒菜色如「炸三拼」、「冷三拼」、「滷三拼」以拼盤方式呈現，自由的選搭可口的五味小卷、孔雀烏魚子，或是令人垂涎三尺的滷大腸、滷肉等，還有昔時酒家菜中費工的魷魚螺肉蒜等醒酒湯，相當適合講究台味美食，並品味調酒美飲的族群，獨自小酌品嘗或呼朋引伴大快朵頤。