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台灣悠遊卡公司推「悠遊付」生活繳費好康　6月底前每筆回饋5%儲值金

目前悠遊付生活繳費的範圍包括台北市停車費、台北市/新北市水費、台北市立聯合醫院醫療費、台北市學雜費及台北市地方稅，未來將持續拓增使用範圍，讓更多會員可以使用悠遊付繳費。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/23 19:17
民眾註冊「悠遊付」，綁定金融帳戶後，只要持手機感應，不但能搭乘捷運、雙北公車及YouBike，也能在便利商店消費，還能繳納水費、停車費等。...

民眾註冊「悠遊付」，綁定金融帳戶後，只要持手機感應，不但能搭乘捷運、雙北公車及YouBike，也能在便利商店消費，還能繳納水費、停車費等。...

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(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 悠遊付去年(2020年) 推出生活繳費，會員好評不斷，為了服務廣大會員，今年持續加開生活繳費回饋方案，至6月底前使用悠遊付繳費，即可獲得每筆支付金額5%的儲值金回饋，每戶每月上限300元。

手機就是悠遊卡! 悠遊卡公司去年3月23日宣布，當天起全面開放註冊「悠遊付」，民眾綁定金融帳戶後，只要持手機感應，就能搭乘捷運、雙北公車及YouBike，也能在便利商店消費，還能繳納水費、停車費等。

悠遊卡公司本(1) 月21日發布新聞稿董事長陳亭如表示，悠遊付是會員的電子錢包，可以因應會員各項日常生活所需，讓會員對「無現生活」更如魚得水。

她指出，去年悠遊付開放繳納停車費、水費、醫療費、學雜費及地方稅，獲得市場熱烈迴響，今年除了持續推出生活繳費回饋外，也可領取台北市兒童托育補助或療育補助，讓悠遊付不僅能支付、還能領取社會福利，是真正的「電子錢包」。

至今年6月底前，使用悠遊付「生活繳費」功能繳交各項稅費，即可獲得每筆支付金額5%的儲值金回饋，每戶每月回饋上限300元，若每個月都繳好繳滿，活動期間1至6月最多可拿到1800元的回饋。

目前悠遊付生活繳費的範圍包括台北市停車費、台北市/新北市水費、台北市立聯合醫院醫療費、台北市學雜費及台北市地方稅，未來將持續拓增使用範圍，讓更多會員可以使用悠遊付繳費。

不過，需提醒悠遊付使用者，目前生活繳費限用悠遊付錢包/銀行帳戶支付，尚不支援信用卡支付，建議開啟「自動儲值」功能，不需擔心帳戶內餘額不足。

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台灣悠遊卡公司推「悠遊付」生活繳費好康　6月底前每筆回饋5%儲值金

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生活繳費回饋
悠遊付
悠遊卡
水費
醫療費
學雜費
地方稅
自動儲值

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更新時間 : 2021-01-23 21:49 GMT+08:00

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