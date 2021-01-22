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台灣駐美代表蕭美琴獲選　彭博社2021值得關注重要人物

蕭美琴入選八人名單，彭博社表示，她將在未來台美關係扮演重要角色

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/22 16:29
駐美代表蕭美琴在2020年11月間與美國國務卿提名人布林肯通話

駐美代表蕭美琴在2020年11月間與美國國務卿提名人布林肯通話 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／國際組　外電報導）美國媒體彭博社（Bloomberg）將台灣駐美代表蕭美琴評選為2021年值得關注的八位重要人物之一。

彭博社在台北時間週五（22）發布2021年值得關注的八位最重要人物名單，並說明他們將在新的一年相當活躍。除了蕭美琴，該名單還包括曾是秘魯足球國家隊成員，隨後踏入政壇並可望角逐今年祕魯總統大選的佛塞斯（George Forsyth），以及49歲剛升任俄羅斯副總理的諾瓦克（Alexander Novak）。

關於蕭美琴入選，彭博社記者寫到，蕭美琴將在拜登（Joe Biden）政府執政下，為台美關係進展扮演重要角色。蕭美琴在去（2020）年7月上任，並在11月與當時的國務卿提名人布林肯（Anthony Blinken）通話，向他表達對拜登及賀錦麗（Kamala Harris）贏得大選的祝賀。

另一名名單中的人物是美國貿易代表候選人戴琪（Katherine Tai），戴琪過去擔任美國眾議院歲計委員會（House Ways andMeans Committee）首席貿易顧問，如果她順利當上美國貿易代表，她將面臨美中貿易爭端及世界貿易組織（WTO）改革等挑戰。

另一名名單中的人物是美國貿易代表候選人戴琪（Katherine Tai），戴琪過去擔任美國眾議院歲計委員會（House Ways andMeans Committee）首席貿易顧問，如果她順利當上美國貿易代表，她將面臨美中貿易爭端及世界貿易組織（WTO）改革等挑戰。

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