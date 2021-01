台灣駐美代表蕭美琴獲選　彭博社2021值得關注重要人物

(台灣英文新聞/國際組 外電報導)美國媒體彭博社(Bloomberg)將台灣駐美代表蕭美琴評選為2021年值得關注的八位重要人物之一。

彭博社在台北時間週五(22)發布2021年值得關注的八位最重要人物名單,並說明他們將在新的一年相當活躍。除了蕭美琴,該名單還包括曾是秘魯足球國家隊成員,隨後踏入政壇並可望角逐今年祕魯總統大選的佛塞斯(George Forsyth),以及49歲剛升任俄羅斯副總理的諾瓦克(Alexander Novak)。

關於蕭美琴入選,彭博社記者寫到,蕭美琴將在拜登(Joe Biden)政府執政下,為台美關係進展扮演重要角色。蕭美琴在去(2020)年7月上任,並在11月與當時的國務卿提名人布林肯(Anthony Blinken)通話,向他表達對拜登及賀錦麗(Kamala Harris)贏得大選的祝賀。

另一名名單中的人物是美國貿易代表候選人戴琪(Katherine Tai),戴琪過去擔任美國眾議院歲計委員會(House Ways andMeans Committee)首席貿易顧問,如果她順利當上美國貿易代表,她將面臨美中貿易爭端及世界貿易組織(WTO)改革等挑戰。

Spoke to Biden policy advisor @ABlinken to convey Taiwan’s congratulations to the President-elect. Appreciated bipartisan support for US relations with #Taiwan and hope to continue close cooperation with the US in coming years. pic.twitter.com/ayCUUtJOns

— Bi-khim Hsiao 蕭美琴 (@bikhim) November 15, 2020