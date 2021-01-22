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川普麾下好委屈 美國首席防疫官佛奇：終於得到解放了

獲拜登委以重任的前朝遺老佛奇，終可一吐為快

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/22 16:08
美國首席防疫官佛奇（圖／美聯社）

美國首席防疫官佛奇（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）在川普任內飽受委屈的美國首席防疫大將佛奇（Anthony Fauci），終於可出一口悶氣了。拜登上任後重用這位感染學專家，讓他一掃被前政府漠視之陰霾。他21日在白宮記者會上坦言，「獲解放」（liberating）的感覺真好。

美聯社》指出，在川普麾下屢遭質疑與言語攻擊的佛奇，在記者會上表示，拜登政府最大的不同點在於，終於可以說真話了。「不知道就說不知道，無須妄加揣測。」

拜登20日才走馬上任，立刻簽署了15項行政命令，其中對抗新冠肺炎（COVID-19）是執政重中之重，這點從佛奇21日行程滿檔便可一窺端倪。他從凌晨4點天還沒破曉，就與位於日內瓦的世界衛生組織（WHO）視訊會議，一路忙到下午4點的白宮記者會。

佛奇相信新政府不會指手畫腳，傳遞混亂訊息。有幾分科學證據，說幾分話。雖然用辭極為小心，他還是忍不住對記者大吐苦水，談到與川普共識時的難處。對於不時得與長官對嗆，惹得他不開心，佛奇也是百般無奈。

川普不僅淡化疫情嚴重性，蔑視戴口罩的必要，力倡無科學憑據的療法與奎寧等藥物，甚至公然提議人體注射消毒劑以消滅病毒。說真話的佛奇，不容於前政府，由於在防疫記者會表現太好，妒賢嫉能的川普，在後期更直接禁止他出席。

除了一再挑戰其專業，川普更在推特揚言要將之撤換，甚至氣急敗壞地在造勢場合嚷嚷著要「開除佛奇」（Fire Fauci）。不過，雖對佛奇恨得牙癢癢，在幕僚警告下，川普還是沒能如願開除他，因此舉恐招致政治風險。

根據《美聯社》記者觀察，在會上談笑風生的佛奇，與被前任主子威逼時的憋屈有著天壤之別。這位80歲的七朝遺老（歷七任美國總統），也深諳韜光養晦之道。他曾向友人透露，他會低調行事，不急著出頭，要熬過川普下台。

他果然熬出頭了。記者會才剛結束，白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）就表明，很快就會再請他上台。

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佛奇
防疫
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更新時間 : 2021-01-22 17:15 GMT+08:00

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