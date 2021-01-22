日本當代藝術家奈良美智訪台灣　讚台防疫嚴謹籲日本看齊

中華文化總會將推出日本當代藝術家奈良美智特展，藝術家本人也在推特上證實將來台灣。(左圖:維基百科,右圖:文總) 中華文化總會將推出日本當代藝術家奈良美智特展，藝術家本人也在推特上證實將來台灣。(左圖:維基百科,右圖:文總)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 中華文化總會將推出日本當代藝術家奈良美智特展，藝術家本人也在推特上證實將來台灣。

《奈良美智特展》（YOSHITOMO NARA）將於3月12日起將在關渡美術館展出，主辦單位中華文化總會已於15日搶先曝光首波展品「月光小姐」（Miss Moonlight），其為奈良美智甫於2020年在東京森美術館展 覽的新作，也是首度在海外展出。

因受疫情影響，文總先前表示不確定奈良美智是否訪台，今(22)日藝術家本人透過推特證實將來台灣，「想要好好參與和自己展覽有關的作業流程」。

奈良美智推特發文，「沒錯！我要去台灣！」

推文提及，台灣防疫規定要檢附出境日本前三天以內的英文PCR檢查陰性證明，入境台灣後於旅館或單人房間隔離兩週，隔離結束一週內禁止出入公共場所。

奈良美智強調，雖然行動會有所限制三個禮拜，但是和自己有關的展覽想要好好參與作業流程，所以不能不去。

最後他用括弧補充說道，「日本也該往這個程度做到吧！」

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