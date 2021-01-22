台灣娛樂教父王偉忠監製《明星養老院》　探熟世代面對人生下半場巡演台中台北

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 由金鐘影后黃嘉千、金鐘歌王楊烈領銜主演，娛樂教父王偉忠監製的全新舞台劇《明星養老院》將於4月及8月前往台中、台北巡演。

娛樂教父王偉忠監製的全新舞台劇《明星養老院》，由金鐘影后黃嘉千、金鐘歌王楊烈、郎祖筠以及多次入圍金鐘的洪都拉斯、陳漢典、泰國人氣網紅Alizabeth娘娘主演，去年(2020) 12月於高雄至德堂首演，故事圍繞在一群過氣明星身上，首演人氣爆棚一票難求。

《明星養老院》描述一群曾經紅極一時的資深明星們共居於「明星養老院」，以輕鬆幽默的手法，探討熟世代如何面對人生下半場，重新找回生命光環。同樣走過歌廳秀年代的藝人賴佩霞看完演出後感性的說：「我們這些曾在舞台上的歌手，真的只要有一個鐵粉就心滿意足了！」



金鐘歌王楊烈於舞台劇《明星養老院》展現好嗓音(圖/金星文創)

從劇中明星面對光環不再的焦慮，觀眾也獲得共鳴：「人終將老，如何轉換心境，如何找到自己的價值，這部戲令人省思。」為了打造華麗復古氛圍，精心設計的舞台和燈光也令觀眾印象深刻：「布幕一拉起來的時候，我就整個被震撼到！」

王偉忠形容，「這是一個溫暖的故事，我們都要當一個溫暖的人。」本劇緣起他對熟年的省思：「人如何學習變老？」延伸閱讀：台灣娛樂教父再度出手！舞台劇「明星養老院」探人生「獨處」大難題 王偉忠透露快樂秘訣

王偉忠發現，對於曾經引領風騷的明星來說，比變老更殘酷的則是被遺忘，然而學習變老及獨處，則是每個人都要學習的課題，也希望看完演出後觀眾了解藝人豐富的靈魂，當他們平寂之後如何給予尊重。

《明星養老院》高雄演出票房開紅盤，在觀眾中，有五成來自31-50歲的社群，51歲以上的觀眾也佔了近三成之多，許多觀眾都是帶著父母或長輩一同前來欣賞演出。

有70幾歲的阿嬤特別謝謝女兒帶她來看這齣戲：「很開心能跟她分享我們那個年代最當紅的歌曲。」就連20多歲的年輕族群都覺得：「沒想到這些老歌這麼好聽！」

主辦單位20日公布《明星養老院》台中、台北巡演場次，分別為4月2、3日於台中國家歌劇院；8月20、21、22日於台北國父紀念館。早鳥票券已啟售，2月10日前購票可享全面85折優惠。