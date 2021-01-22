台北國際書展取消後！台灣誠品書店免場租　響應時報「閱讀不斷電」

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 台北國際書展已連兩年停辦，誠品書店、青鳥書店、時報本舖等將免場租提供出版社舉辦活動。

受疫情影響，文化部20日忍痛宣布取消2021台北國際書展，但線上展覽將持續進行。

台北國際書展停辦消息一出讓出版界十分扼腕，但台灣多家出版社及書店決定自力救濟，將「免場租」提供空間還原書展等活動，響應「閱讀不斷電」的業者包含誠品書店、青鳥書店、時報本舖等。

青鳥書店臉書宣布，國際書展期間（1/26-1/31）開放華山、森大與南國三間部分時段免場租舉辦講座，其中華山店為全日開放，力挺各家出版社把原本在書展的講座搬過來，預約時段以一小時為單位，也可於現場販售書籍。​

「閱讀不斷電，業者自力救濟辦書展」，時報出版董事長趙政岷在臉書表示，時報出版因應台北國際書展停辦，決定把原書展現場的沙龍活動，全部搬到萬華的自營書店《時報本舖》舉行，並同步做線上直播。

趙政岷強調，目前替代台北國際書展的「時報書展」日期為：1/26～2/7。將按原書展促銷案型：單本78折、三本72折、五本68折，滿千再折百；現場同步規劃99元特價書。只要掃碼加入會員還可以再折現金50元。

聯合報導，誠品書店自即日起開放全台20間門市，提供出版社免場租辦活動；遠流董事長王榮文經營的華山文創園區，也決定挪出四處空間，免費提供出版社使用辦活動。

誠品書店免場租活動門市包含，北部：信義店、松菸店、台大店、西門店、站前店、 南西店、R79、 新板店；中部：台中園道店、台中中友店、台中大遠百店、新竹巨城店；南部：台南文化中心店、台南南紡店、高雄大遠百店、高雄駁二店、高雄SOGO店、高雄悅誠店、屏東店；東部：花蓮遠百店。延伸閱讀：2020誠品年度閱讀報告