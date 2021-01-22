2021年初最強優惠　慕軒飯店推龍蝦海陸大餐買一送一

一元復始萬象更新！迎向嶄新2021年，慕軒飯店GUSTOSO義大利餐廳自即日起至2月5日止，平日(週一至週五)晚間推出『一元復始‧海陸成雙』優惠活動，凡兩人同行點選【山川海岳】龍蝦海陸套餐，並向服務人員出示台幣1元，立享套餐買一送一優惠（套餐原價2,500元+10%）。此外，享用完大餐還可到URBAN331酒吧小酌，每週日至週四晚間提供調酒及杯裝威士忌買一送一，輕鬆安排完美約會。

舌尖盡嚐山海珍味 GUSTOSO義法海陸套餐買一送一

位於慕軒飯店2樓的GUSTOSO義大利餐廳，為歡慶2021新年，限時推出【山川海岳饗宴2,500元+10%】買一送一活動，主菜可品嚐到擺滿漁港直送海味「焗海膽龍蝦搭時令海鮮」，或選擇外皮焦脆內裡軟嫩多汁「原木煙燻牛小排」，兩人用餐可分享不同佳餚美味！套餐另外還有帶有炙燒氣息「蘿蔓凱薩沙拉」，前菜「香煎鵝肝風漬青蘋果搭燉蘋果泥」以肥美鵝肝煎至表面焦酥，搭配白酒、杜松子、檸檬汁醃漬的青蘋果薄片及肉桂蘋果泥，解除油脂肥膩感達到口感平衡。

湯品「番茄牛肉澄清湯搭自製義大利餃」義式牧師帽餃包裹軟嫩牛頰肉、瑞可塔起司與奶油乳酪，搭牛肉熱湯品嚐暖心又暖胃。其中特別推薦主食「三星鄉櫻桃燻鴨燉飯搭魚子干貝」，嚴選宜蘭煙燻鴨胸及冬季時令菠菜、蒜苗熬煮，上桌後再由服務人員現刨東港烏魚子與燉飯一同享用，義菜台化饒富用餐趣味。訂位專線(02)7726-9099

享受小酌好輕鬆 URBAN331醇酒買一送一

URBAN331威士忌酒吧於即日起至3月31日止，每週日至週四晚間18:00~20:00推出「全品項調酒、杯裝威士忌」買一送一活動，免費加入飯店AMAZZING CLUB會員再享時間延長至21:00。邀約好友愜意坐享優雅皮製沙發，細細品味富層次的單一純麥威士忌，或經典款Old Fashion、Cosmopolitan等特調風情。訂位專線(02)7726-9090