台灣記取SARS教訓！台大醫師讚「部桃清空」籲大眾勿排擠醫護

衛福部桃園醫院發生群聚感染後採「只出不進」而非封院(圖/衛福部桃園醫院) 衛福部桃園醫院發生群聚感染後採「只出不進」而非封院(圖/衛福部桃園醫院)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)衛福部桃園醫院發生群聚感染後採「只出不進」而非封院，台大醫院醫師施景中認為，台灣有記取當年SARS教訓。

衛福部桃園醫院近日爆發院內群聚感染延燒到社區，多名醫護及其同住家人確診新冠肺（COVID-19），指揮中心對該醫院採「只出不進」暫不考慮封院，台大醫院醫師施景中將此次事件和2003年和平醫院因SARS封院相比表示，台灣真的有記取到當年教訓。

施景中20日臉書發文提及，「我是第5年主治醫師，對和平封院記憶猶新，雖然我不在裡面，但週圍有許多人是當年歷經這場浩劫的見證人。」

他指出，SARS時和平醫院發生院內感染，新聞跑馬燈跑出來:「和平醫院封院了!」許多家庭主婦進了和平醫院探病完，打算出來去接小孩回家做晚飯，結果醫院的大門就關上不准出去了。

施景中表示，當年是和平封院原則是「只進不出」，人進去就別想出來了。台北市衛生局將病人和健康的人全部關在一起，希望火源不要擴散。但因為SARS病毒感染力強、致死率高，引起裡面的病人和醫護人員相繼感染和犧牲。

施景中說明，這次部立桃園醫院發生事件時，原則是「只出不進」，不要讓其他健康人再進來了，桃園衛生局馬上找來全桃園11家大型醫院一起開會，然後裡面的病人找安全的地方，一批一批分送去治療，只要醫療系統還沒垮，個別病例一定可以得到妥善治療。

他強調，現在醫院裡面的病人應該剩下不多了，我認識的醫師有的還在醫院隔離中，也還有少數醫師在病房死守著。台灣真的有記取到當年SARS的教訓，低調練功十多年，也難怪全世界各國都遭受嚴重損失時，台灣還屹立不搖。

施景中21日呼籲，「請大家也多體諒醫療人員，他們是在幫我們擋子彈。沒有他們，就是換我們遭殃了。不要排擠我們。」部桃醫師說，很感謝有這麼多醫院願意伸出援手，把正面能量發揮出來，避免了當年進一步院內感染，走上當年和平當年的慘況。