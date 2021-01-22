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【生意難做•大家挺住!】北台灣海鮮餐廳客人狂退訂　一通電話「桃園人挺桃園人」讓老闆淚崩!

桃園醫院確診護理師以及其丈夫光顧過的廣德海鮮餐廳，這兩天接到大量電話取消訂位。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/22 10:32
圖/廣德海鮮餐廳--桃園大興店

圖/廣德海鮮餐廳--桃園大興店

【延伸閱讀】

丹麥籍技師確診武漢肺炎•台灣塑化大廠17人隔離　指揮中心: 應屬境外移入

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 桃園醫院近期院內感染產生多例本土確診個案, 其中確診護理師以及其丈夫光顧過的廣德海鮮餐廳，突然接到大量電話取消訂位。

老闆昨(1/21) 電話接到手軟心力交瘁之際，再次鼓起勇氣接起一通以為是來取消訂位的電話時，對方竟說「桃園人要挺桃園人」表示要訂位，老闆累積兩天的鬱悶讓眼淚忍不住潰堤，將這段經歷PO上臉書，貼文也立刻獲得眾多網友湧入打氣。

又驚又喜的老闆在貼文中說「這應該是這輩子收到最多的加油」!

怎麼突然這麼多加油

可以撐好多一下一下了

謝謝你們！！！

廣德海鮮餐廳-桃園大興店

16 小時 ·

我們都知道...

他如果知道自己生病了

也不會來廣德用餐

我們不責怪......

只希望這段時間有來用餐的客人

都能平安渡過....

真心祈禱著....

今天(編按: 1/21) 接的電話九成都是取消

很想逃避

但是 知道客人擔憂

還是硬著頭皮堅強拿起

請問要取消嗎？什麼時候？

他說 你們今天營業嗎？

心想應該也是

一通要取消的來電

結果...他回

我覺得桃園人要挺桃園人

是要來用餐的...

叫我們加油！！！

在道謝後....

從昨日累積到今日的情緒

不小心眼淚潰堤了....

然後電話又響了...對不起

給我點時間緩和..這通沒接

#謝謝您暖心的客人

#謝謝fb私訊訂年菜支持我們的你們

#取消的朋友我們能體諒你們難處...

記得之後要想起廣德再來捧場

沒關係......

#我們都不要責怪

#謝謝沒取消訂單的你們

今日過後我們會打起精神

做好準備 再出發

#再次謝謝雪中送炭的你們

萬分感激！！

這應該是這輩子收到

最多的加油！！！！！！

#未來不知道有多難熬

#但一句加油撐一下

應該可以撐很多下吧

【延伸閱讀】

丹麥籍技師確診武漢肺炎•台灣塑化大廠17人隔離　指揮中心: 應屬境外移入

【生意難做•大家挺住!】北台灣海鮮餐廳客人狂退訂　一通電話「桃園人挺桃園人」讓老闆淚崩!
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更新時間 : 2021-01-22 13:31 GMT+08:00

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