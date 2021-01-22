【生意難做•大家挺住!】北台灣海鮮餐廳客人狂退訂　一通電話「桃園人挺桃園人」讓老闆淚崩!

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(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 桃園醫院近期院內感染產生多例本土確診個案, 其中確診護理師以及其丈夫光顧過的廣德海鮮餐廳，突然接到大量電話取消訂位。
老闆昨(1/21) 電話接到手軟心力交瘁之際，再次鼓起勇氣接起一通以為是來取消訂位的電話時，對方竟說「桃園人要挺桃園人」表示要訂位，老闆累積兩天的鬱悶讓眼淚忍不住潰堤，將這段經歷PO上臉書，貼文也立刻獲得眾多網友湧入打氣。
又驚又喜的老闆在貼文中說「這應該是這輩子收到最多的加油」!
怎麼突然這麼多加油
可以撐好多一下一下了
謝謝你們！！！
16 小時 ·
我們都知道...
他如果知道自己生病了
也不會來廣德用餐
我們不責怪......
只希望這段時間有來用餐的客人
都能平安渡過....
真心祈禱著....
今天(編按: 1/21) 接的電話九成都是取消
很想逃避
但是 知道客人擔憂
還是硬著頭皮堅強拿起
請問要取消嗎？什麼時候？
他說 你們今天營業嗎？
心想應該也是
一通要取消的來電
結果...他回
我覺得桃園人要挺桃園人
是要來用餐的...
叫我們加油！！！
在道謝後....
從昨日累積到今日的情緒
不小心眼淚潰堤了....
然後電話又響了...對不起
給我點時間緩和..這通沒接
記得之後要想起廣德再來捧場
沒關係......
今日過後我們會打起精神
做好準備 再出發
萬分感激！！
這應該是這輩子收到
最多的加油！！！！！！