Alexa
  1. 首頁
  2. 食安健康

桃園「2疫調人員」驚傳發燒 2採結果出爐　衛生局急封樓消毒

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/22 09:53
陸軍33化學兵群以衛生福利部桃園醫院為中心，針對桃園八德區高城、高明及永豐等相關鄰里消毒。（取自軍聞社）

陸軍33化學兵群以衛生福利部桃園醫院為中心，針對桃園八德區高城、高明及永豐等相關鄰里消毒。（取自軍聞社）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合整理報導）衛生福利部桃園醫院爆發院內群聚感染並擴及到家戶感染，9天內共有10人染疫後，如今驚傳桃園市衛生局有2名疫調人員出現疑似症狀，其中1人居家隔離，另1人則自主健康管理，且衛生局大樓也在21日傍晚突然全部清空，進行全面性消毒，引起關注。

陳時中談封城標準【部桃醫院全面清空 群聚共10人】再增案839祖母確診

綜合媒體報導，21日下午3點多，緊鄰桃園市政府的桃園市衛生局，突然全部清空，進行全面性消毒，上百名衛生局人員都擠在衛生局前道路和市府大樓側邊廣場，半小時後才能進入，衛生局選在上班時間大消毒，格外引人側目。

面對路人詢問，3名外包清潔人員只說：「沒事、沒事！」強調只是全面消毒、保護大家，對大家都是好事，但問及去年就禁止出入的側門為何敞開，清潔員四兩撥千斤說：「只是要通風啦！」隨即拉下鐵門。

對此，桃園市衛生局否認與疫情有關，強調這只是因防疫等級提升而採更高標準的例行性消毒，一切以中央流行疫情指揮中心宣布為主。衛生局長王文彥澄清，之前有3名疫調人員出現症狀，其中1人是之前發生，但已經康復回到衛生局上班。另外兩人中，僅1人發燒，2人拉肚子，也不曾接觸確診者，且皆已2採陰，將持續監控中，外界莫過度恐慌。

王文彥指出，由於該2名疫調人員進行疫調時，曾前往確診者的足跡處調查，因為有地緣關係，才謹慎要求疫調人員分別居家隔離與自主健康管理。

武漢肺炎
新冠肺炎
桃園
衛生福利部桃園醫院
部桃醫院

相關新聞

【快訊】丹麥籍技師確診武漢肺炎•台灣塑化大廠17人隔離　指揮中心: 應屬境外移入
【快訊】丹麥籍技師確診武漢肺炎•台灣塑化大廠17人隔離　指揮中心: 應屬境外移入
2021/01/21 23:51
3台灣地方首長禁員工赴桃園　鄭文燦：盼給醫護人員最大支持
3台灣地方首長禁員工赴桃園　鄭文燦：盼給醫護人員最大支持
2021/01/21 20:29
唐吉軻德人潮瘋至不顧防疫 陳時中嘆：醫護人員好心酸
唐吉軻德人潮瘋至不顧防疫 陳時中嘆：醫護人員好心酸
2021/01/21 14:53
化學兵出動 桃園醫院、社區大消毒
化學兵出動 桃園醫院、社區大消毒
2021/01/21 13:39
上任首日立斬川普政策 美國總統拜登簽署15項行政命令
上任首日立斬川普政策 美國總統拜登簽署15項行政命令
2021/01/21 09:55

更新時間 : 2021-01-22 13:30 GMT+08:00

最受歡迎

【中國武漢肺炎】全球最新確診與死亡人數統計　
【中國武漢肺炎】全球最新確診與死亡人數統計　
陳時中談封城標準【部桃醫院全面清空 群聚共10人】再增案839祖母確診
陳時中談封城標準【部桃醫院全面清空 群聚共10人】再增案839祖母確診
更新【台灣首號店】24小時營業日本「唐吉訶德」西門店今開幕　學者: 商品價格將是經營挑戰之一
更新【台灣首號店】24小時營業日本「唐吉訶德」西門店今開幕　學者: 商品價格將是經營挑戰之一
台灣消基會抽查檢驗：彩色口罩3件含鉛•8件溶出染料 另6件口罩PM2.5過濾效率低　
台灣消基會抽查檢驗：彩色口罩3件含鉛•8件溶出染料 另6件口罩PM2.5過濾效率低　
【最新】衛福部桃園醫院9天出現10本土個案　指揮中心: 遭D614G病毒株侵襲•台灣首見L452R突變
【最新】衛福部桃園醫院9天出現10本土個案　指揮中心: 遭D614G病毒株侵襲•台灣首見L452R突變
【本土新增2例足跡】北台灣某醫院2醫護染武肺「全院擴大採檢？！」 兩人去過桃園星巴克、振宇五金、全聯、寶雅、大江購物中心
【本土新增2例足跡】北台灣某醫院2醫護染武肺「全院擴大採檢？！」 兩人去過桃園星巴克、振宇五金、全聯、寶雅、大江購物中心
【快訊】丹麥籍技師確診武漢肺炎•台灣塑化大廠17人隔離　指揮中心: 應屬境外移入
【快訊】丹麥籍技師確診武漢肺炎•台灣塑化大廠17人隔離　指揮中心: 應屬境外移入
武漢肺炎疫苗全球急施打　各國進度看這裏
武漢肺炎疫苗全球急施打　各國進度看這裏
唯一遵循的白宮傳統 川普給拜登留下小紙條
唯一遵循的白宮傳統 川普給拜登留下小紙條
【武漢肺炎出現空號】台灣確診個案530江蘇台商被冤枉了、檢體與案536錯置　檢驗網將設進一步防錯機制
【武漢肺炎出現空號】台灣確診個案530江蘇台商被冤枉了、檢體與案536錯置　檢驗網將設進一步防錯機制