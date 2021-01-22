桃園「2疫調人員」驚傳發燒 2採結果出爐　衛生局急封樓消毒

陸軍33化學兵群以衛生福利部桃園醫院為中心，針對桃園八德區高城、高明及永豐等相關鄰里消毒。（取自軍聞社） 陸軍33化學兵群以衛生福利部桃園醫院為中心，針對桃園八德區高城、高明及永豐等相關鄰里消毒。（取自軍聞社）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合整理報導）衛生福利部桃園醫院爆發院內群聚感染並擴及到家戶感染，9天內共有10人染疫後，如今驚傳桃園市衛生局有2名疫調人員出現疑似症狀，其中1人居家隔離，另1人則自主健康管理，且衛生局大樓也在21日傍晚突然全部清空，進行全面性消毒，引起關注。

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綜合媒體報導，21日下午3點多，緊鄰桃園市政府的桃園市衛生局，突然全部清空，進行全面性消毒，上百名衛生局人員都擠在衛生局前道路和市府大樓側邊廣場，半小時後才能進入，衛生局選在上班時間大消毒，格外引人側目。

面對路人詢問，3名外包清潔人員只說：「沒事、沒事！」強調只是全面消毒、保護大家，對大家都是好事，但問及去年就禁止出入的側門為何敞開，清潔員四兩撥千斤說：「只是要通風啦！」隨即拉下鐵門。

對此，桃園市衛生局否認與疫情有關，強調這只是因防疫等級提升而採更高標準的例行性消毒，一切以中央流行疫情指揮中心宣布為主。衛生局長王文彥澄清，之前有3名疫調人員出現症狀，其中1人是之前發生，但已經康復回到衛生局上班。另外兩人中，僅1人發燒，2人拉肚子，也不曾接觸確診者，且皆已2採陰，將持續監控中，外界莫過度恐慌。

王文彥指出，由於該2名疫調人員進行疫調時，曾前往確診者的足跡處調查，因為有地緣關係，才謹慎要求疫調人員分別居家隔離與自主健康管理。