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【快訊】丹麥籍技師確診武漢肺炎•台灣塑化大廠17人隔離　指揮中心: 應屬境外移入

▲事實上這是中央流行疫情指揮中心，原本預定明天(1/22) 才要公布的確診個案: 案874。▲台北市衛生局在確認丹麥籍技師足跡時，發現曾於1月14日前往國內某塑化大廠指導甲醛反應器觸媒充填作業。▲有媒體報導，目前台塑新港廠已在全面消毒中。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/21 23:51
此為示意照 (中央社檔案照片) 

此為示意照 (中央社檔案照片) 

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 今天(1/21) 傳出一名丹麥籍台塑技師到泰國被檢出新冠肺炎確診，結果是誤傳，事實上這是中央流行疫情指揮中心預定明天(1/22) 才要公布的確診個案874，他是去年(2020年) 12月30日因公來台，居家檢疫期滿後，來台第二十天，自主健康管理期間確診，因其Ct值為30，病毒量很低，顯示為感染已久，指揮中心表示，該個案已經在台灣隔離治療，相關接觸者正在匡列中。

中時新聞網與多家媒體均報導，今天傳出1名丹麥籍工程師出差到台塑嘉義新港廠，預計出境台灣前自費採檢，結果確診新冠肺炎(武漢肺炎, COVID 19) 。報導引述台塑公司指出，該工程師14、15日在新港廠上班，住宿在某飯店，由特約計程車載送往返公司，到公司上班都有量體溫、戴口罩，但兩天中午都獨自在會議室吃飯，目前已匡列10多個接觸者，詳細足跡仍以指揮中心公布為主。目前台塑新港廠已在全面消毒中。

《自由》報導，丹麥籍技師確診後，台北市衛生局在確認足跡時，發現曾於1月14日前往國內某塑化大廠指導甲醛反應器觸媒充填作業，當日11點入場後，直至1月16日才離開，立刻通知塑化大廠匡列接觸員工。

該廠立刻匡列17名曾與丹麥技師接觸過的員工，17名員工都開始進行居家隔離。

疾管署傍晚發布的新聞稿 內容如下:

媒體報導外籍人士自臺出境後檢出COVID-19為不實訊息　指揮中心：切勿以訛傳訛

有關部分媒體今(21)日報導一名自臺灣出境之丹麥籍人士，於泰國檢出COVID-19陽性一事，中央流行疫情指揮中心特別澄清，該個案目前於醫院隔離治療中，研判為境外移入。媒體報導該個案出境後，於泰國檢出COVID-19陽性為不實訊息，籲媒體勿以訛傳訛。

指揮中心表示，該個案(下稱案874)為丹麥籍30多歲男性，去(2020)年12月30日來臺洽公，持有搭機前3天內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫，迄今無症狀；個案於今(2021)年1月14日檢疫期滿，同日前往國內某公司洽公，因預定出境，於1月20日至醫院自費採檢，因檢出陽性確診(Ct值30)，目前於醫院隔離治療中，研判為境外移入個案。

指揮中心指出，衛生單位於接獲案874檢驗陽性通報後，隨即展開疫情調查，初步了解個案檢疫期滿後，在臺活動期間均有佩戴口罩，主要活動地為工作地點及住宿地點周圍，將進一步調查是否有其他公共場所活動史。

指揮中心重申，個案及疫情等相關防疫資訊，均應由指揮中心統一對外公布，民眾接獲來源不明或未經證實的疫情或防治措施資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，以免觸法。

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