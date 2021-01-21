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3台灣地方首長禁員工赴桃園　鄭文燦：盼給醫護人員最大支持

桃園近來疫情擴大，地方首長要求員工近日勿到桃園洽公，引發討論

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2021/01/21 20:29
衛生福利部桃園醫院急診室門口

衛生福利部桃園醫院急診室門口 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組　台北報導）桃園近期發生醫院醫療人員群聚感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）事件，且疫情有持續擴大的風險，過去兩日便傳出有地方首長要求或呼籲員工近日勿到桃園洽公，引發討論，桃園市長鄭文燦則期盼各界給予桃園的醫護人員最大的支持。

澎湖縣長賴峰偉昨（20）日在臉書宣布，即日起禁止縣府及所屬機關員工前往桃園出差，另除非必要，否則暫緩至台灣本島洽公，並稱「由於確診者足跡集中在桃園一帶，且正處於疫情關鍵期，為降低染疫風險」。

苗栗縣長徐耀昌今（21）日受訪時也表示，「桃園已有疫情發生的情況下，我們呼籲18鄉鎮市及縣府員工，非必要就不要到疫區洽公，除非有緊急或急迫性」。

媒體也報導，雲林縣政府則在昨晚呼籲縣府及所屬機關員工在｢非必要」的情況下不要前往桃園。三個縣政府的作法隨後引發討論，甚至批評。

鄭文燦今日受訪時表示，桃園作為國境入口，防疫工作向來很重，「桃園收治了全國四分之一的病患……有223位確診病患在桃園，還不包括疑似病患、隔離病患，而部桃（衛生福利部桃園醫院）責任也很重，截至昨天收了114位，佔了全桃園ㄧ半」；他還提及，桃園在1月份就收治九位澎湖的病患，現在則還有六位。

強調「現在是防疫第一，一切以防疫為主」，鄭文燦期盼外界給予桃園的醫護團隊最大的支持，並表示不會因為其他地方政府這樣的決定，改變與他們的合作。

雲林縣長張麗善在晚間透過臉書駁斥部分民眾批評縣政府｢歧視」的說法，表示「站在不增加桃園防疫壓力、也盡可能減少人員接觸的立場，更為避免疫情擴大，雲林縣政府才會自我管制」；她也表示，或許是言詞表達不夠精確，造成社會誤解實在抱歉，期盼待疫情減緩與桃園市有更多交流。

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