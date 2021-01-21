台灣Pay強勢襲「臺」霸「企」回饋大Fun送

一年一度的春節即將到來，臺灣企銀霸「企」回饋， 為廣大客戶送上新春好禮大紅包，推出台灣Pay強檔回饋活動。 客戶只要動動手指頭，就能輕鬆購物、輕鬆享回饋。

臺灣企銀為回饋客戶長期以來的支持與愛護，特別推出台灣Pay加 碼回饋活動。活動期間，只要利用「臺灣企銀行動銀行APP」或「 台灣行動支付APP」兩大好幫手，綁定臺灣企銀金融卡或帳戶， 並啟用「台灣Pay紅利點數 服務」，進行消費扣款掃碼交易(不含轉帳購物交易、繳費、繳稅) ，每筆消費回饋20%台灣Pay紅利點數(每戶每月上限1, 000點)，該筆消費累積點數可於下次消費時折抵(紅利點數每1 0點可折抵新臺幣(以下同)1元)，輕鬆Fun大生活每一「點」 。此外，客戶若使用上述兩個APP綁定臺灣企銀信用卡進行掃碼交 易，每筆一般消費可享2%刷卡金回饋(每戶每月上限100元)， 指定綁定藝FUN悠遊御璽卡於今年3月31日前消費，還可再享1 %現金回饋無上限。

活動期間自今年1月1日起至6月30日止，月月皆享多重優惠， 要讓客戶QR Code輕鬆消費，輕鬆賺回饋。

臺灣企銀表示，隨著手機普及率上升， 行動支付已無縫融入生活日常， 越來越多客戶選擇使用行動支付方式消費，不僅快速、 便利還可即時查詢帳務明細，且搭配銀行不定期舉辦回饋活動， 消費的同時還能再享多重好康優惠。臺灣企銀除了大力推展台灣Pa y外，更在推動行動支付上不遺餘力， 目前臺灣企銀的客戶已經可以在Line Pay Money及街口支付中綁定存款帳戶， 多元享受各種行動支付工具所帶來的支付便利與樂趣。

臺灣企銀致力推動數位金融發展及數位轉型， 提供虛實整合全方位金融服務，將數位金融服務融入客戶生活場景， 配合客戶使用習慣之改變，提供安全、 便利又有溫度的數位金融服務。年節將至， 為了讓客戶都能過個好年，「享e貸」線上信貸搶先祭出優惠活動， 於今年6月30日前透過「享e貸」平台申辦，系統作業費每筆只要 3,000元，陪伴客戶安心好過年。臺灣企銀用心傾聽客戶需求， 重視客戶體驗，將服務結合金融數位科技，致力提供客戶更優質、 更寬廣的數位金融服務，歡迎民眾踴躍加入臺灣企銀粉絲團與Lin e官方帳號，讓所有好康與優惠都能第一時間送到民眾手中。 詳情請洽臺灣企銀官網(https://www.tbb.com .tw)或客服(02-2357-7171)。

圖片由臺灣企銀提供